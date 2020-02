Upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych. Bieg „Tropem Wilczym” w 365 miastach

vdu

Podczas konferencji w Belwederze prezydencki minister Wojciech Kolarski odczytał przesłanie od prezydenta, w którym Andrzej Duda dziękował organizatorom biegu.

„Uznając za wielką zasługę dla naszej narodowej pamięci i umacniania patriotyzmu Polaków to, że dzięki państwa pracy, dobro, odwaga, wierność okazały się wartościami nie tylko wzniosłymi, ale też atrakcyjnymi i modnymi, życzę, aby te pozytywne zjawiska trwały i rozwijały się przez następne lata, a świętowanie uroczystości ku czci bohaterów podziemia antykomunistycznego przyczyniało się do budowania Polski wolnej, niepodległej i suwerennej” – napisał do inicjatorów biegu prezydent.

„Tropem Wilczym” organizuje Fundacja Wolność i Demokracja. Jej prezes Lilia Luboniewicz, dziękując za przesłanie, podkreślała, że bieg „Tropem Wilczym” to wydarzenie symboliczne, ale i coraz bardziej masowe.

– Ponad 75 tys. biegaczy wróci na symboliczny trop wilczy po to, aby historia przestała milczeć o bohaterach walczących o naszą niepodległość. Wierzę, że nasza inicjatywa jest niezwykłą lekcją historii, w której odkrywamy losy bohaterów – zaznaczyła Lilia Luboniewicz.

Rzeczniczka prasowa biegu Barbara Konarska wyjaśniała, że siłą inicjatywy jest dobrowolność udziału i poprzez to chęć oddania hołdu często naszym bliskim, zasłużonym w walce o niepodległość.

– Siła tego projektu jest w tym, że prawie każdy z nas ma w swojej rodzinie żołnierzy niezłomnych, ma w swojej rodzinie kogoś, kto pomagał. Bo za każdym niezłomnym, który przetrwał, stało kilkadziesiąt albo kilkaset osób, które narażały życie – powiedziała Barbara Konarska.

Bohaterami biegu „Tropem Wilczym” są co roku żołnierze antykomunistycznego powstania i uczestnicy powojennej konspiracji. W tym roku to Stanisława Golec „Gusta”, Ludwik Marszałek „Zbroja”, Zbigniew Matysiak „Kowboj”, Henryk Kończykowski „Halicz”, Józef Trojan „Kruk” oraz Witold Pilecki.

Bieg wpisuje się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który przypada 1 marca.

Zmaganiom biegowym będą towarzyszyć koncerty, rekonstrukcje historyczne, wystawy, pokazy filmów, a także spotkania ze świadkami historii – między innymi żołnierzami antykomunistycznego podziemia.

Każdy, kto chce pobiec „Tropem Wilczym”, może przyłączyć się do wydarzania nawet 1 marca, zapisy będą trwały do ostatnich chwil przed starem.

Więcej szczegółów na stronie www.tropemwilczym.org.

Patronat medialny nad biegiem sprawuje Polskie Radio.

