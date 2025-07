Ukryta Bitwa – dzieje arcydzieła Matejki, które ocalono mimo wszystko

81 lat przed publikacją niniejszego tekstu, obraz został wydobyty z ukrycia. Odsłonięciu towarzyszyli nie tylko konserwatorzy, ale i operator kroniki filmowej. „Bitwa” trafiła do rządu PKWN, jednak ta scena to tylko jeden z rozdziałów dramatycznej opowieści o najcenniejszym z polskich obrazów.

Pierwsze pociągnięcia pędzla i narodziny legendy

Choć pierwsze szkice powstały już w 1872 roku, nie wiadomo dokładnie, kiedy artysta rozpoczął malowanie. Siostrzenica żony Matejki, Stanisława Serafińska, wspominała: „O dniu rozpoczęcia +Grunwaldu+ nikt z nas nie wiedział”. Według innego świadka, Mariana Gorzkowskiego, malowanie mogło zacząć się w czerwcu 1875 roku, w dzień procesji Bożego Ciała – dzwony Zygmunta rozbrzmiewały wtedy nad Wawelem.

Jan Matejko, szkic olejny Bitwy pod Grunwaldem z 1872 roku

Matejko odwiedził pole bitwy dwa lata później. Jego podróż, przecinająca granice trzech zaborów, była prawdziwie królewska. W Warszawie tłumy witające artystę z entuzjazmem zdejmowały konie z jego powozu, a na całej trasie ludzie czekali godzinami, by ujrzeć „mistrza pędzla”.

Obraz – jeszcze przed oficjalnym pokazem – został sprzedany Dawidowi Rosenblumowi, warszawskiemu bankierowi. Zapłacił za niego 45 tys. złotych reńskich – równowartość pół tony srebra. Zakup miał charakter inwestycyjny: planowano zarobić na wystawach.

Pierwszy raz „Bitwa” zawisła w krakowskim Magistracie. Publiczność była zachwycona. „Niektórzy po dwie godziny i więcej nad obrazem siedzieli, studiując jego części”, pisał Gorzkowski.

Entuzjazm nie był jednak powszechny. Krytycy tacy jak Stanisław Witkiewicz czy Bolesław Prus zarzucali dziełu nadmiar postaci i brak przejrzystości. Nawet Wyspiański wykonał jego parodię. Mimo tego, Matejko został uhonorowany przez władze Krakowa berłem – symbolem królowania w sztuce.

Autorstwa Stanisław Wyspiański

Podróże dzieła – od Wiednia po Berlin

Po triumfie w Krakowie obraz rozpoczął tournée: Wiedeń, Warszawa, Petersburg, Lwów, Bukareszt, Berlin. Cesarz Wilhelm I chciał przyznać mu nagrodę, lecz odradzono mu to – dzieło uznano za zbyt antyniemieckie.

W 1880 roku obraz trafił do Paryża. W sumie, za życia Matejki, dzieło było prezentowane w 17 miejscach. Ogromne płótno (426 × 987 cm) zwijano i rozwijano 32 razy.

Rosenblum zdeponował je w Sukiennicach, gdzie czekało na nowego właściciela. W 1902 roku Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych odkupiło je od spadkobierców bankiera. Obraz po raz pierwszy znalazł stałe miejsce ekspozycji.

Z czasem „Bitwa” trafiła do Moskwy – jako zabezpieczenie przed Prusakami podczas I wojny światowej. Powróciła dopiero w 1922 roku, na mocy traktatu ryskiego.

Tajna misja ratunkowa w czasie wojny

Wrzesień 1939 roku. Bombardowana Warszawa i brak czasu na ewakuację bezcennych dzieł. Stanisław Ejsmond, syn Franciszka – dyrektora Zachęty – pospiesznie ściąga obraz ze ściany. Do pomocy wzywa przechodniów. Płótno zostaje zrolowane wraz z „Kazaniem Skargi” i przygotowane do transportu.

Autorstwa Jan Matejko

Samochodów brak – władze ewakuują się z miasta. Użyto więc wozu konnego z miejskiego zakładu oczyszczania. W ten sposób obrazy ruszają zatłoczonymi drogami do Lublina. Tam przekazano je profesorowi Władysławowi Woydzie. Niestety, podczas nalotu zginął Ejsmond i drugi z organizatorów transportu.

Tymczasem Gestapo rozpoczęło intensywne poszukiwania. Nagroda za wskazanie miejsca przechowywania dzieła wzrosła do 10 milionów marek. Za milczenie – groziła śmierć. Tortury, groźby i kuszenie paszportem nie złamały Woydy. Niemcom ostatecznie wmówiono, że dzieło trafiło do Londynu.

Obraz tymczasowo ukryto w Taborach Miejskich w Lublinie. Franciszek Galera wspominał, że początkowo widział tylko meble i balię. „Przy zdejmowaniu dopiero zauważyłem długi rulon o średnicy ok. 30 cm., długości przez cały wóz drabiniasty o wadze jakieś 1600 kilogramów. Podczas zdejmowania dowiedziałem się, jakie to „Rzeczy” powierzono mi ukryć i czuwać nad ich bezpieczeństwem”.

Rulon z obrazem trafił do wykopu głębokości 1,5 m, oszalowanego deskami i zakrytego brukiem. Skrytka okazała się skuteczna, ale nie chroniła przed wilgocią – obraz zbutwiał, był podarty, zawilgocony i zapleśniały.

Bitwa o renowację

Po wojnie „Bitwa” potrzebowała ratunku. Jadwiga Waydel-Dmochowska wspominała: „Leżało zniszczone, spękane, wyblakłe (…) Profesor Bohdan Marconi klęczał nad nim, rozpoczynając (…) restaurację obrazu”.

Brakowało wszystkiego – pędzli, farb, materiałów. Dopiero interwencja w Ministerstwie Handlu Zagranicznego umożliwiła sprowadzenie potrzebnych materiałów z USA. „Grunwald to magiczne słowo – otwierają się przed nim wielkie sezamy” – mówiła Waydel-Dmochowska.

Prace trwały pięć lat. Po zakończeniu „Bitwa” trafiła nie do Zachęty, lecz do Muzeum Narodowego. Podróżowała jeszcze do Pragi, Moskwy i Wilna. W czasie remontu w 1976 roku – do Poznania i Malborka.

W 2010 roku, z okazji 600-lecia bitwy, planowano wypożyczyć obraz do Krakowa i Berlina. Ekspertyzy wykazały jednak konieczność natychmiastowej konserwacji. Renowacja kosztowała 1,2 mln zł, zużyto 2,5 tys. ostrzy skalpeli i 150 litrów rozpuszczalników.

We wrześniu 2012 roku obraz powrócił na ścianę. Główna konserwator Muzeum Narodowego, Dorota Ignatowicz-Woźniakowska, ogłosiła: „W trosce o zachowanie dzieła dla przyszłych pokoleń będzie eksponowana wyłącznie w Muzeum Narodowym w Warszawie”.