Tydzień Seniora w rejonie wileńskim: koncerty, warsztaty i spotkania

Z okazji Dnia Seniora instytucje kultury rejonu wileńskiego zapraszają na Tydzień Seniora. W programie są koncerty, kreatywne warsztaty, edukacje, wystawy, kameralne spotkania i wieczory taneczne. Poniżej publikujemy pełny harmonogram wydarzeń przekazany przez organizatorów.