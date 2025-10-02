Znad Wilii

Tydzień Seniora w rejonie wileńskim: koncerty, warsztaty i spotkania

Z okazji Dnia Seniora instytucje kultury rejonu wileńskiego zapraszają na Tydzień Seniora. W programie są koncerty, kreatywne warsztaty, edukacje, wystawy, kameralne spotkania i wieczory taneczne. Poniżej publikujemy pełny harmonogram wydarzeń przekazany przez organizatorów.

fot. freepik.com

1 października

  • godz. 17.30 — Centrum Kultury w Rudominie, filia w Czarnym Borze (RKC Juodšilių sk.) – koncert „Mūsų jaunystės melodijos”
  • godz. 18.00 — Centrum Kultury w Niemenczynie (Nemenčinės kultūros centras) – koncert „Mano metai – mano turtas”

2 października

  • godz. 11.00 — Centrum Kultury w Rudominie, filia w Czarnym Borze (RKC Juodšilių sk.) – warsztaty „Papuošalų gamyba: stiliaus kodas”
  • godz. 14.00 — Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego (Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka) – popołudnie wspomnień „Mūsų krašto istorijos”
  • godz. 15.00 — Centrum Kultury w Niemenczynie (Nemenčinės kultūros centras) – spotkanie z Valentinasem Juraitisem o pszczelarstwie
  • godz. 16.00 — Centrum Kultury w Niemenczynie, filia w Sużanach (NKC Sužionių sk.) – zajęcia plastyczne „Sveiki, senjorai”
  • godz. 18.30 — Centrum Kultury w Rudominie, filia w Ciechanowiszkach (RKC Čekoniškių sk.) – edukacja „Svajonės ir prisiminimai”

3 października

  • godz. 14.00 — Centrum Kultury w Niemenczynie, filia w Bujwidzach (NKC Buivydžių sk.) – muzyczne i taneczne popołudnie
  • godz. 15.00 — Centrum Kultury w Niemenczynie, filia w Kabiszkach (NKC Kabiškių sk.) – popołudnie muzyczne „Širdžiai miela melodija”
  • godz. 16.00 — Centrum Kultury w Rudominie, filia w Ławaryszkach (RKC Lavoriškių sk.) – edukacja w zakresie decoupage „Amžius kūrybai – ne riba”
  • godz. 17.00 — Centrum Kultury w Rudominie, filia w Kowalczukach (RKC Kalvelių sk.) – warsztaty kreatywne „Stilingos žvakidės iš stiklainių”
  • godz. 18.00 — Centrum Kultury w Rudominie, filia w Grygajciach (RKC Grigaičių sk.) – „Senjorų metų šventė”
  • godz. 18.00 — Centrum Kultury w Rudominie, filia w Mariampolu (RKC Marijampolio sk.) – koncert i degustacja „Obuolys rudenio delne”
  • godz. 18.00 — Centrum Kultury w Rudominie, filia w Sawiczunach (RKC Savičiūnų sk.) – warsztaty „Rudens spalvos”
  • godz. 18.00 — Centrum Kultury w Rudominie, filia w Szumsku (RKC Šumsko sk.) – warsztaty „Sagė”
  • godz. 18.00 — Centrum Kultury w Rudominie, filia w Wojdatach (RKC Vaidotų sk.) – wieczornica „Su daina per gyvenimą”
  • godz. 18.00 — Centrum Kultury w Rudominie, filia w Zujunach (RKC Zujūnų sk.) – wieczór „Pažinkim dainą, išdainuokim širdį”

4 października

  • godz. 11.00 — Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego, oddział w Małych Ligojniach (VRSCB Mažųjų Lygainių struktūrinis padalinys) – „Gyvenimo atspindžiai”, spotkanie z poetką D. Kostiugova, spektakl „Močiutė išvyksta į Turkiją”
  • godz. 13.00 — Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego, oddział w Werusowie (VRSCB Veriškių struktūrinis padalinys) – „Mezgimas – gerų emocijų sportas”
  • godz. 14.00 — Centrum Kultury w Niemenczynie, filia w Glinciszkach (NKC Glitiškių sk.) – „Knygos ir muzika – atgaiva mūsų sielai”
  • godz. 14.00 — Centrum Kultury w Rudominie, filia w Mickunach (RKC Mickūnų sk.) – „Dainuoju, vadinasi – gyvenu” + degustacja „Rudeniniai skoniai – sveikatai ir sielai”
  • godz. 14.00 — Centrum Kultury w Niemenczynie, filia w Rostynianach (NKC Rastinėnų sk.) – „Juokas ilgina gyvenimą”
  • godz. 15.00 — Centrum Kultury w Rudominie, filia w Awiżeniach (RKC Avižienių sk.) – „Tapyba ant stiklo”
  • godz. 17.00 — Centrum Kultury w Rudominie, filia w Rukojniach (RKC Rukainių sk.) – „Senjoro diena su šypsena”
  • godz. 18.00 — Centrum Kultury w Niemenczynie (Nemenčinės kultūros centras) – taneczny wieczór „Senjorų naktišokiai”

5 października

  • godz. 13.00 — Centrum Kultury w Niemenczynie, filia w Bezdanach (NKC Bezdonių sk.) – koncert dla seniorów
  • godz. 13.00 — Centrum Kultury w Rudominie, filia w Miednikach (RKC Medininkų sk.) – wystawa „Mano svajonės”
  • godz. 14.00 — Centrum Kultury w Niemenczynie, filia w Korwiu (NKC Karvio sk.) – koncert „Širdy dar ne ruduo”

7 października

  • godz. 11.00 — Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego (Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka) – szkolenie „Išmanusis senjoras…”
  • godz. 15.00 — Centrum Kultury w Rudominie (Rudaminos kultūros centras) – popołudnie mądrości i talentów seniorów
  • godz. 17.30 — Centrum Kultury w Niemenczynie, filia w Glinciszkach (NKC Glitiškių sk.) – zajęcia malarskie z malarką Boženą Naruševič

Po szczegóły organizacyjne (ewentualne zapisy, wstęp, lokalizacje) odsyłamy do właściwych placówek kultury wymienionych przy wydarzeniach.

