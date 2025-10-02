Tydzień Seniora w rejonie wileńskim: koncerty, warsztaty i spotkania

1 października
- godz. 17.30 — Centrum Kultury w Rudominie, filia w Czarnym Borze (RKC Juodšilių sk.) – koncert „Mūsų jaunystės melodijos”
- godz. 18.00 — Centrum Kultury w Niemenczynie (Nemenčinės kultūros centras) – koncert „Mano metai – mano turtas”
2 października
- godz. 11.00 — Centrum Kultury w Rudominie, filia w Czarnym Borze (RKC Juodšilių sk.) – warsztaty „Papuošalų gamyba: stiliaus kodas”
- godz. 14.00 — Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego (Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka) – popołudnie wspomnień „Mūsų krašto istorijos”
- godz. 15.00 — Centrum Kultury w Niemenczynie (Nemenčinės kultūros centras) – spotkanie z Valentinasem Juraitisem o pszczelarstwie
- godz. 16.00 — Centrum Kultury w Niemenczynie, filia w Sużanach (NKC Sužionių sk.) – zajęcia plastyczne „Sveiki, senjorai”
- godz. 18.30 — Centrum Kultury w Rudominie, filia w Ciechanowiszkach (RKC Čekoniškių sk.) – edukacja „Svajonės ir prisiminimai”
3 października
- godz. 14.00 — Centrum Kultury w Niemenczynie, filia w Bujwidzach (NKC Buivydžių sk.) – muzyczne i taneczne popołudnie
- godz. 15.00 — Centrum Kultury w Niemenczynie, filia w Kabiszkach (NKC Kabiškių sk.) – popołudnie muzyczne „Širdžiai miela melodija”
- godz. 16.00 — Centrum Kultury w Rudominie, filia w Ławaryszkach (RKC Lavoriškių sk.) – edukacja w zakresie decoupage „Amžius kūrybai – ne riba”
- godz. 17.00 — Centrum Kultury w Rudominie, filia w Kowalczukach (RKC Kalvelių sk.) – warsztaty kreatywne „Stilingos žvakidės iš stiklainių”
- godz. 18.00 — Centrum Kultury w Rudominie, filia w Grygajciach (RKC Grigaičių sk.) – „Senjorų metų šventė”
- godz. 18.00 — Centrum Kultury w Rudominie, filia w Mariampolu (RKC Marijampolio sk.) – koncert i degustacja „Obuolys rudenio delne”
- godz. 18.00 — Centrum Kultury w Rudominie, filia w Sawiczunach (RKC Savičiūnų sk.) – warsztaty „Rudens spalvos”
- godz. 18.00 — Centrum Kultury w Rudominie, filia w Szumsku (RKC Šumsko sk.) – warsztaty „Sagė”
- godz. 18.00 — Centrum Kultury w Rudominie, filia w Wojdatach (RKC Vaidotų sk.) – wieczornica „Su daina per gyvenimą”
- godz. 18.00 — Centrum Kultury w Rudominie, filia w Zujunach (RKC Zujūnų sk.) – wieczór „Pažinkim dainą, išdainuokim širdį”
4 października
- godz. 11.00 — Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego, oddział w Małych Ligojniach (VRSCB Mažųjų Lygainių struktūrinis padalinys) – „Gyvenimo atspindžiai”, spotkanie z poetką D. Kostiugova, spektakl „Močiutė išvyksta į Turkiją”
- godz. 13.00 — Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego, oddział w Werusowie (VRSCB Veriškių struktūrinis padalinys) – „Mezgimas – gerų emocijų sportas”
- godz. 14.00 — Centrum Kultury w Niemenczynie, filia w Glinciszkach (NKC Glitiškių sk.) – „Knygos ir muzika – atgaiva mūsų sielai”
- godz. 14.00 — Centrum Kultury w Rudominie, filia w Mickunach (RKC Mickūnų sk.) – „Dainuoju, vadinasi – gyvenu” + degustacja „Rudeniniai skoniai – sveikatai ir sielai”
- godz. 14.00 — Centrum Kultury w Niemenczynie, filia w Rostynianach (NKC Rastinėnų sk.) – „Juokas ilgina gyvenimą”
- godz. 15.00 — Centrum Kultury w Rudominie, filia w Awiżeniach (RKC Avižienių sk.) – „Tapyba ant stiklo”
- godz. 17.00 — Centrum Kultury w Rudominie, filia w Rukojniach (RKC Rukainių sk.) – „Senjoro diena su šypsena”
- godz. 18.00 — Centrum Kultury w Niemenczynie (Nemenčinės kultūros centras) – taneczny wieczór „Senjorų naktišokiai”
5 października
- godz. 13.00 — Centrum Kultury w Niemenczynie, filia w Bezdanach (NKC Bezdonių sk.) – koncert dla seniorów
- godz. 13.00 — Centrum Kultury w Rudominie, filia w Miednikach (RKC Medininkų sk.) – wystawa „Mano svajonės”
- godz. 14.00 — Centrum Kultury w Niemenczynie, filia w Korwiu (NKC Karvio sk.) – koncert „Širdy dar ne ruduo”
7 października
- godz. 11.00 — Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego (Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka) – szkolenie „Išmanusis senjoras…”
- godz. 15.00 — Centrum Kultury w Rudominie (Rudaminos kultūros centras) – popołudnie mądrości i talentów seniorów
- godz. 17.30 — Centrum Kultury w Niemenczynie, filia w Glinciszkach (NKC Glitiškių sk.) – zajęcia malarskie z malarką Boženą Naruševič
Po szczegóły organizacyjne (ewentualne zapisy, wstęp, lokalizacje) odsyłamy do właściwych placówek kultury wymienionych przy wydarzeniach.