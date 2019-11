Twórczość litewskich rzeźbiarzy zaprezentowana w Polsce

vdu

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zostało założone już w latach 60. XX wieku w dworze malarza Józefa Brandta. W nim odbywają się wymienne wystawy, a także stała ekspozycja – kolekcja ponad 600 dzieł rzeźby, obiektów i instalacji autorstwa takich artystów, jak Tony Craggo, Tadashi Hashimoto, Magdalena Abakanowicz czy Jan Berdyszak. Centrum również mieści plenery i pracownie artystyczne.

Centrum Rzeźby Polskiej we współpracy z galerią (AV17) otworzyło wystawę Jonasa Aničasa i Taurasa Kensminasa „Visitation”. Tytuł nawiązuje do powieści braci Strugackich „Piknik na skraju drogi”, która była inspiracją do powstania filmu Andrieja Tarkowskiego „Stalker”.

Według Weroniki Elertowskiej, kuratorki wystawy, autorzy tworzą stan apokaliptycznego sentymentu, zagubionego między przyszłością a przeszłością. „Galeria – dawny budynek kaplicy – staje się wiszącą przestrzenią, w której się podchodzi do czegoś, co widziałeś lub doświadczyłeś, ale określenie takiego uczucia jest prawie niemożliwe” – wyjaśnia kuratorka.

Jonas Aničas (ur. 1987) i Tauras Kensminas (ur. 1991) są rzeźbiarzami młodego pokolenia, których prace cechuje konceptualizm i ciągłe poszukiwanie nowych form rzeźby.