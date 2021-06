Tłumaczenie litewskiej książki nominowane do Nagrody Literackiej GDYNIA

W 2021 roku o nominację do Nagrody Literackiej GDYNIA ubiegało się aż 512 tytułów. To druga najliczniejsza edycja pod względem nadesłanych propozycji książkowych w 16-letniej historii Nagrody. Do konkursu można było zgłaszać książki napisane w języku polskim oraz wydane po raz pierwszy w 2020 roku.

Kapituła wybrała spośród nich 20 tytułów podzielonych na cztery kategorie: esej, poezję, prozę oraz przekład na język polski – po pięć w każdej z nich. To już tradycja. Są też jednak zmiany. W tym roku rolę przewodniczącego Kapituły Nagrody Literackiej GDYNIA objął Jerzy Jarniewicz: poeta, krytyk literacki i tłumacz, długoletni członek gdyńskiego jury. Zastąpił on na tym stanowisku Agatę Bielik-Robson. Ponadto do Kapituły dołączyła Dorota Kozicka – związana z Uniwersytetem Jagiellońskim krytyczka i badaczka literatury.

„Jak nigdy dotąd mam wrażenie, że robimy w Gdyni coś niezwykle istotnego i ważnego – powiedział prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek, komentując ogłoszenie nominowanych pozycji do Nagrody Literackiej GDYNIA. – Literatura stała się dla nas w ciągu ostatnich miesięcy chyba jeszcze ważniejsza niż dotychczas. Szukamy w niej nie tyle wytchnienia, co odpowiedzi na pytania, na które współczesny świat jedynie wzrusza ramionami. Tę intuicję zdaje się potwierdzać ostatni raport Biblioteki Narodowej, z którego wynika, że udało się w Polsce zatrzymać spadek czytelnictwa, wręcz zanotowano pewien wzrost. Jestem przekonany, że nasze gdyńskie działania też się do tego przyczyniły” – dodał prezydent.

Gala, podczas której poznamy laureatów Nagrody Literackiej GDYNIA, odbędzie się 27 sierpnia 2021 roku w Muzeum Emigracji w Gdyni. Towarzyszyć jej będzie kolejna już edycja festiwalu literackiego Miasto Słowa, którego wydarzenia zaplanowano w Gdyni pomiędzy 23 a 29 sierpnia 2021 roku.

NOMINACJE DO NAGRODY LITERACKIEJ GDYNIA 2021:

ESEJ:

Jakub Kornhauser, Premie górskie najwyższej kategorii, Wydawnictwo Książkowe Klimaty, Wrocław 2020

Joanna Krakowska, Odmieńcza rewolucja. Performans na cudzej ziemi, Wydawnictwo Karakter, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Kraków-Warszawa 2020

Rafał Księżyk, Dzika rzecz. Polska muzyka i transformacja 1989-1993, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2020

Piotr Paziński, Atrapy stworzenia, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2020

Jakub Skurtys, Wspólny mianownik. Szkice o poezji i krytyce po 2010 roku, Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, Wrocław 2020

POEZJA:

Cezary Domarus, Trax, Wydawnictwo J, Wrocław 2020

Ewa Jarocka, Cienie piszczących psów, Wydawnictwo Kwadratura, Łódź 2020

Radosław Jurczak, Zakłady holenderskie, Biuro Literackie, Stronie Śląskie 2020

Justyna Kulikowska, Tab_s, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2020

Natalia Malek, Karapaks, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2020

PROZA:

Waldemar Bawołek, Pomarli, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2020

Dominika Horodecka, Wdech i wydech, Wydawnictwo Warstwy, Wrocław 2020

Agnieszka Jelonek, Koniec świata, umyj okna, Wydawnictwo Cyranka, Warszawa 2020

Elżbieta Łapczyńska, Bestiariusz nowohucki, Biuro Literackie, Stronie Śląskie 2020

Andrzej Muszyński, Bez. Ballada o Joannie i Władku z jurajskiej doliny, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020

PRZEKŁAD:

Magda Heydel, Opowiadania, autor oryginału: Katherine Mansfield, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2020

Zbigniew Machej, Pojęcia podstawowe, autor oryginału: Petr Král, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2020

Agnieszka Rembiałkowska, Maranta, autor oryginału: Birutė Jonuškaitė, Wydawnictwo Pogranicze, Sejny 2020

Michał Tabaczyński, Anatomia melancholii, autor oryginału: Robert Burton, Korporacja Ha!art, Kraków 2020

Kinga Siewior, Jakub Kornhauser, Świnia jest najlepszym pływakiem, autor oryginału: Miroljub Todorović, Biuro Literackie, Stronie Śląskie 2020