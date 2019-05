TheATRIUM: Polskie akcenty na festiwalu w Kłajpedzie

vdu

Międzynarodowy Festiwal Teatralny „TheATRIUM“ organizowany jest już po raz trzeci. W tym roku został podzielony na dwie części – w dniach 21-26 maja zostaną przedstawione najlepsze litewskie przedstawienia, natomiast program międzynarodowym, w tym także spektakle z Polski, odbędzie się w dn. 2-16 czerwca.

Dzięki wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza, widzowie będą mieli możliwość zapoznania się z najciekawszymi polskimi produkcjami teatralnymi. Wśród nich znalazł się monospektakl „Margarete” w reżyserii Janka Turkowskiego, czy „Inni ludzie” Grzegorza Jarzyny z TR Warszawa według książki Doroty Masłowskiej. Podczas Festiwalu, Teatr CHOREA z Łodzi zaprosi też litewskich aktorów do udziału w warsztatach teatralnych z udziałem Eliny Tonevej, Tomasza Rodowicza i Tomasza Krzyżanowskiego.

Polski program na Festiwalu:

8 i 9 czerwca odbędą się pokazy monospektaklu Janka Turkowskiego, „Margarete”, podczas którego jego pomysłodawca i wykonawca opowie jak prowadzony ciekawością, kupił zestaw 64 taśm filmowych należących do nieznanego mężczyzny. Fascynacja autora estetycznymi aspektami starych ujęć filmowych i sentymentalnej podróży do czasów komunistycznych, skłoniła go do ponownego wykorzystania tego oryginalnego materiału. Taśmy filmowe stały się odzwierciedleniem tego, w jaki sposób zachowujemy nasze wspomnienia i zachęciły do odkrywania życia ludzi na nich utrwalonych. Okazuje się, że prawdziwa Margaret z taśm filmowych ma dużo wspólnego z Kłajpedą. Spektakl w języku angielskim z symultanicznym tłumaczeniem na język litewski. Wstęp dla osób powyżej 16 lat.



14 czerwca zostanie zaprezentowany spektakl Grzegorza Jarzyny „Inni ludzie” z TR Warszawa. Scenariusz oparty został na hip-hopowym poemacie stworzonym przez jedną z najważniejszych polskich pisarek młodego pokolenia Dorotę Masłowską. Główny bohater tej anty-ballady mieszka w Warszawie, metropolii pełnej smogu, gdzie królują narkotyki i tanie wino. Spektakl opowiada o późnym kapitalizmie i problemach jakie stawia on przed ludźmi: nierównościach gospodarczych i społecznych, rozczarowaniu młodego pokolenia. To opowieść o obumarłej, rozdrobionej społeczności, w której kłębią się przesądy i wewnętrzna nienawiść. Czy można wyjść poza granice, uciec od nagonki medialnej i zrozumieć inaczej myślących, wspierających inne wartości, mówiących w innym języku i mających inny gust? Czy oprócz dostępu do Internetu, łączy nas coś więcej? Spektakl w języku polskim z litewskimi i angielskimi napisami. Występują, m.in. Marcin Czarnik / Cezary Kosiński, Natalia Kalita, Magdalena Kuta, Rafał Maćkowiak, Maria Maj, Agnieszka Podsiadlik, Aleksandra Popławska, Tomasz Tyndyk, Adam Woronowicz, Yacine Zmit, Agnieszka Żulewska, Michał DJ B Olszański. Wstęp dla osób starszych niż 16 lat.



15 czerwca Teatr CHOREA z Łodzi zaprosi litewskich aktorów do udziału w warsztatach teatralnych z udziałem Eliny Tonevej, Tomasza Rodowicza i Tomasza Krzyżanowskiego. Warsztaty teatralne organizowane przez Teatr Chorea są intensywnym szkoleniem aktorskim.

Więcej informacji i program festiwalu na stronie: http://kldt.lt/

Organizatorzy: Teatr Dramatyczny w Kłajpedzie. Partnerem polskiego programu jest Instytut Adama Mickiewicza.