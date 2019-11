The 2019 National Translation Award za przekład „Pana Tadeusza”

vdu

Prof. Bill Johnston, wykładowca komparatystyki i dyrektor Polish Studies Center na Indiana University, jest laureatem wielu nagród translatorskich. Tłumaczył m.in dzieła Kochanowskiego, Słowackiego, Prusa, Gombrowicza, Lema, Myśliwskiego, Różewicza i Pilcha. Przekład „Pana Tadeusza” pióra Johnstona został opublikowany przez Archipelago Books.

W finale nagrody w kategorii „proza” National Translation Award znalazł się też przekład opowiadań Brunona Schulza, którego dokonała Madeline G. Levine, a opublikowało Northwestern University Press.

Bill Johnston to laureat przyznawanych przez Instytut Książki nagród Transatlantyk oraz Found in Translation Award. W czasie studiów (filologia rosyjska i francuska) na Uniwersytecie Oksfordzkim otrzymał stypendium na kurs języka polskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Jest szczególnie związany z Krakowem i Wrocławiem. W miastach tych mieszkał po studiach, w latach 1983–1991 i pracował jako lektor języka angielskiego z ramienia British Council oraz jako dyrektor English Language Center. Do jego uczniów z tamtego czasu zaliczają się m.in. profesorowie Jerzy Jarzębski, Leon Kieres, Tamara Trojanowska. Na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych, obecnie tłumaczy i wykłada literaturę porównawczą na Indiana University.

W kategorii „proza” nagroda przypadła Karen Emmerich za przekład powieści Ersi Sotiropoulos „What’s Left of the Night” (wyd. New Vessel Press).

Nagroda ALTA to jedyny laur w Stanach Zjednoczonych, który przyznaje się na podstawie skrupulatnej analizy tekstu źródłowego zestawionego z angielskim tłumaczeniem. W tym roku jurorami w poezji byli Anna Deeny Morales, Cole Heinowitz i Sholeh Wolpe, w prozie zaś Bonnie Huie, Charlotte Mandell i Jeffrey Zuckerman. Nagrodzeni tłumacze otrzymają po 2,5 tys USD.