Swoi w Pałacu Balińskich: wystąpi Loreta Sungailienė

Jako „Projekt puzonów i Loreta Sungailienė” muzycy w Pałacu Balińskich wystąpią po raz pierwszy. Ogólnie zespół w takiej postaci gra już trzy lata. „Słyszeliśmy bardzo wiele miłych słów o tym pałacu i o odbywających się tam koncertach. Czujemy się zaszczyceni tym, że otrzymaliśmy możliwość wystąpienia na tym festiwalu” – cieszy się Loreta Sungailienė.

Program koncertu jest wyjątkowy nie tylko w kontekście festiwalu, ale również i pod względem litewskiej sceny muzycznej. „Przedstawiamy niezwykłą rzecz – zespół puzonów, który w stylu jazzowym, wyróżniającym się odpowiednią rytmiką i harmonią, akompaniuje do pieśni ludowych. Można powiedzieć, że usłyszymy aranżacje folkloru, które zostały dostosowane do niecharakterystycznych instrumentów. W związku z tym na scenie pojawią się puzoniści, perkusista i wokalistka. Chcemy pokazać, jak różnorodnie może być interpretowana muzyka ludowa, jak na jej podstawie można improwizować. Sama reprezentuję styl folklorystyczny, choć oczywiście, próbowałam swoich sił również w innych rodzajach muzyki. Staram się jednak w swojej twórczości udowodnić, że styl ludowy może być bardzo swobodny i pełen improwizacji” – twierdzi rozmówczyni portalu zw.lt.

Ważne jest to, że wszystkie kompozycje są napisane przez muzyków zespołu. Zaaranżował je wirtuoz puzonu Vytautas Pilibavičius. Kilka utworów stworzył Remigijus Gumuliauskas.

„W trakcie swoich koncertów pełnimy również rolę edukacyjną. Osobiście przed wykonaniem przedstawiam każdy utwór, tłumaczę, jakie motywy zostały wykorzystane, jakie są powiązania kulturalne z litewskimi tradycjami, obrzędami, kalendarzem. Pozwala to na utworzenie pełniejszej perspektywy” – dodaje.

W czasie występu zabrzmią litewskie pieśni sutartinės, które są unikalne nie tylko w kontekście Litwy, ale również kultury światowej. „Nasze pieśni polifoniczne, czyli sutartinės zostały dodane na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. To oznacza, że doczekały się międzynarodowego uznania. Sutartinės mają w sobie cechy bardzo pasujące do muzyki współczesnej, czyli minimalizm (jak w rytmice, tak również w melodyjności) i polirytmiczność. Pozwala to na ciekawe połączenie archaiczności ze współczesnością. Warto więc wykorzystywać sutartinės, choć trzeba przyznać, niełatwo jest znaleźć do nich klucz” – uważa wokalistka i prowadząca programu telewizyjnego „Duokim garo”.

Tytuł koncertu „Swoi” jest nieprzypadkowy i ma dokładną koncepcję. „Nazwa „Swoi” jest bardzo obszerna. Po pierwsze, wykorzystując muzykę ludową ojczystego kraju sami stajemy się „swoimi”. Przejawiają się w ten sposób oznaki naszej tożsamości. Wykonujemy stare litewskie pieśni, które nie oddaliły się od naszego współczesnego życia. W dzisiejszych czasach artyści wykonujący muzykę folklorystyczną muszą ją upiększyć tkaniną teraźniejszości: akcentami zrozumiałymi, atrakcyjnymi dla publiczności. W naszym wypadku taką „tkaniną” jest jazz, a nawet rytmy Ameryki Łacińskiej” – tłumaczy Sungailienė.

„Swoi” jest też szyfrem. Każda litera nazwy (lit. „Savi”) ma znaczenie. „S – to wsłuchanie się (lit. susiklausymas), które następuje w wypadku, gdy muzycy grają profesjonalnie. A – to otwartość (lit. atvirumas), z którą tworzymy i wykonujemy swoje utwory. V – to odważne dążenie do przodu (lit. veržlumas), odwaga, która się przejawia w dialogu pomiędzy muzykami a słuchaczami. Jest to również perspektywa przyszłości, kiedy piosenka jest jak prąd, źródło, które czuje chęć do dalszego życia. I – to improwizacja (lit. improvizacija), która się przejawia w ten sposób, że każdy muzyk, mimo, iż posiada nuty i partyturę, potrafi improwizować – otwiera swoje serce, wskazuje cechy charakteru, tożsamość. Dlatego każda kompozycja brzmi w innej postaci, nie możemy jej odtworzyć w jednakowy sposób” – podsumowuje gość festiwalu.

Koncert „Projekt puzonów i Loreta Sungailienė: swoi” (w składzie: Loreta Sungailienė – wokal, Vytautas Pilibavičius, Remigijus Gumuliauskas, Marius Balčytis, Valentas Marozas, Albinas Gražulis – puzony, Artūras Maniušis – perkusja) odbędzie się jutro (1 sierpnia) o godz. 15.00. Poprzedzi go o godz. 13.30 wykład „Pamięć o Konstytucji 3 maja w społecznościach Rzeczypospolitej Obojga Narodów”, wykładowca prof. Egidijus Aleksandravičius (Uniwersytet Witolda Wielkiego). Wstęp wolny!

Partnerzy: Litewska Biblioteka Narodowa im. M. Mažvydasa

Sponsorzy: Samorząd Rejonu Solecznickiego, Ministerstwo Kultury

Republiki Litewskiej, Litewska Rada Kultury.