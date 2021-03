W polskiej społeczności Litwy utrwaliła się od kilku lat tradycja obchodzenia Światowego Dnia Poezji we własnym, polskim gronie. Wielokrotnie z tej okazji odwiedzali Wilno poeci z Polski, głównie z Warszawy i Mazowsza. Odwiedzali polskie szkoły i Dom Kultury Polskiej.

Szkoda, że nasze środowisko literackie nie wykorzystało tych wizyt do zapoznania się polskich poetów z litewskimi kolegami i do promocji ich twórczości wśród czytelników nie znających języka polskiego. Litwini, odwiedzający Polskę z tej samej okazji, świętowali ten dzień wspólnie z polskimi poetami oraz innymi gośćmi zagranicznymi, a ich utwory były

publikowane w polskiej prasie literackiej.

Dzisiaj, w dobie ścisłego rygoru sanitarnego, życie literackie przeniosło się głównie do internetu, podobnie jak inne dziedziny kultury. Planowane w ubiegłym roku międzynarodowe obchody Światowego Dnia Poezji na Litwie nie odbyły się. Kwarantanna, wprowadzona zaledwie dwa tygodnie wcześniej, zaskoczyła organizatorów. Teraz jednak, bogaci doświadczeniami trudnego minionego roku, postanowiliśmy nie poddać się trudnym warunkom. Dobrym drogowskazem stał się światowy festiwal Mosty Poetyckie, który zorganizowaliśmy w maju ubiegłego roku w internecie wspólnie z litewskimi kolegami.

Zatem, pomimo, że nie możemy podróżować, ani spotykać się w miejscach publicznych, postanowiliśmy w tym roku uczcić Światowy Dzień Poezji wspólnie z poetami z całego świata. Zaprosiliśmy więc koleżanki i kolegów, poznanych na festiwalu Mosty Poetyckie, do ponownego spotkania z publicznością w sieci. Przysłali nam swoje nagrania m. in. Amarú

Vanegas z Wenezueli, G-Cho Pevu z Kenii, a także Europejczycy, Olha Lasniuk z Ukrainy, Konstandinos Buras z Grecji, Guillaume Decourt z Francji, Franco Dionesalvi z Włoch i Basilio Rodríguez z Hiszpanii.

Oprócz gości z zagranicy 20 i 21 marca na stronie Literaci polscy / Lenkų literãtai na Facebooku (Literaci polscy / lenkų literãtai | Facebook) wystąpi wielu poetów z Litwy w różnym wieku, piszących w różnych językach. Przedstawią publiczności swe wiersze w nagraniach filmowych. Tym

razem Światowy Dzień Poezji jest nim nie tylko z nazwy, ale w istocie będzie to światowe święto poezji, która zabrzmi wieloma językami Litwy, Europy a nawet innych kontynentów. A inicjatorami tego przedsięwzięcia jesteśmy my – polscy poeci z Litwy. Dumni ze swych polskich korzeni i narodowych tradycji, a równocześnie nowocześni i otwarci na świat.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z poezją na naszej stronie internetowej.

Redakcja strony internetowej literaci.lt fb.me/literaci.lt – Dominika Olicka, Agnieszka Masalytė, Karolina Słotwińska, Bożena Naruszewicz, Daniel Dowejko, Bartosz Połoński