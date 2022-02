Światowy dzień cepelinów

Ziemniaki stały się postawowym składnikiem wielu potraw i trudno dziś wyobrazić sobie kuchnię litewską bez nich. Delikatny smak ziemniaków i możliwości różnorodnego ich wykorzystania sprawiły, że na Litwie nazywane są drugim chlebem.

Ziemniaki świetnie nadawały się do jedzenia zaraz po ugotowaniu w niezmienionej formie, jako dodatek do zup lub składnik potraw – cepelinów, babki ziemniaczanej, placków ziemniaczanych, kiszki ziemniaczanej, blinów żmudzkich. Dania przygotowane z ziemniaków dodawały energii i na długo gwarantowały uczucie sytości.

Na początku cepeliny podawane były głównie w karczmach, gdzie głodni i zmęczeni podróżnicy mogli zatrzymać się i najeść do syta. Tłuste i ciężkie cepeliny wzmagały pragnienie i świetnie komponowały się z piwem, dzięki czemu zarobki karczem rosły.

Z czasem ta wyjątkowa potrawa z ziemniaków zaczęła pojawiać się na co dzień w domach i podbiła serca niemal wszystkich Litwinów.

Tradycyjne cepeliny to te z mięsnym farszem i polane śmietaną oraz tłuszczykiem ze skwarkami. W Polsce cepeliny występują pod nazwą Kartacze.

Na Litwie cepeliny pojawiły się na przełomie XIX i XX wieku, prawdopodobnie na Żmudzi, skąd przybyły z niemieckiej mniejszości litewskiej. Później cepeliny stały się popularnym daniem w innych częściach Litwy.

Przepis na cepeliny

Składniki:

700 g łopatki wieprzowej bez kości

1 czerstwa bułka

1 średnia marchew

1 średnia cebula

4-5 ząbki czosnku

sól, pieprz, majeranek do smaku

Ciasto:

2 kg ziemniaków

5 dużych ziemniaków

ok. 20 dag mąki ziemniaczanej

1 łyżeczka soli

Kroki wykonania:

Mięso płuczemy, mielimy w maszynce do mięsa. Cebulę, marchew obieramy, trzemy na tarce o najmniejszych (jak na placki ziemniaczane) oczkach.

Bułkę moczymy w mleku i odciskamy. Wszystko razem mieszamy na jednolitą masę. Doprawiamy do smaku.

Ziemniaki obieramy płuczemy i gotujemy do miękkości, przecedzamy i przeciskamy przez praskę dwukrotnie. Następnie duże ziemniaki obieramy płuczemy i trzemy na tarce o najmniejszych oczkach (jak na placki ziemniaczane). Odciskamy starte ziemniaki przez czystą bawełnianą szmatkę. Odciśnięte ziemniaki mieszamy z ugotowanymi,dodajemy mąkę ziemniaczaną i wyrabiamy jednolite ciasto.

W szerokim garnku zagotowujemy wodę z solą (robimy tak zwaną próbkę ciasta, czy się nie rozpływa w czasie gotowania).

Na dłoni spłaszczamy podłużny placek, na środek dajemy farsz, dokładnie zlepiamy brzegi formując cepeliny. Wrzucamy do wrzątku gotujemy cepeliny 15-20 minut od wypłynięcia ostrożnie mieszając.

Wyciągamy łyżką cedzakową,porcjujemy na talerze. Cepeliny podajemy okraszone podsmażoną na maśle cebulą. SMACZNEGO!

Cepeliny wbrew pozorom nie są skomplikowaną i pracochłonną potrawą. Tak się może wydać robiąc je po raz pierwszy. Wystarczy dobrze zorganizować sobie kolejność prac, a farsz przygotować trochę wcześniej.

Najwięcej pytań powstaje przy masie ziemniaczanej. Uwaga! Jeżeli ziemniaki odciśniemy za dużo – to cepeliny będą twarde i trochę gumowe. Jeżeli za mało – mogą się rozpaść w wodzie. Masa ziemniaczana nie powinna być ani wodnista, ani zbyt twarda! Mały trik: do wody, w której będą się gotować cepeliny dodajmy łyżeczkę mączki ziemniaczanej, to bezie „trzymało” kluski. Sama masa w dużej mierze zależy od ziemniaków, czy są bardziej wodniste, czy mniej.

Kiedy pod koniec lepienia cepelinów pozostaje więcej farszu, to warto wymieszać go z odrobiną masy ziemniaczanej. Uformować nieduże kulki, tzw. „hałuszki” i ugotować je razem z cepelinami. Wówczas woda, w której się gotują jest bardziej nasycona i cepeliny nabierają smaku!