Startuje festiwal kultury romskiej w Wilnie.

W piątek w Wilnie rozpoczyna się dwudniowy, coroczny festiwal kultury Romów „Gypsy Fest 2025”. Przez centrum miasta przejdzie barwny pochód, powstanie romska wioska z tradycyjnymi potrawami, odbędzie się pokaz mody oraz bezpłatny koncert – poinformowali organizatorzy.

fot. Greta Skaraitienė/BNS.

„Tu, na Placu Ratuszowym, na widzów czeka nie tylko bezpłatny koncert, lecz także wiele atrakcji. Powstanie romska wioska, która zaprosi do doświadczenia kultury Romów. Zaprosimy do spróbowania tradycyjnych romskich potraw i poznania tradycyjnych strojów. Odbędzie się nawet romski pokaz mody” – powiedział jeden z organizatorów, przewodniczący Litewskiej Wspólnoty Romów Ištvan Kvik.

Tegoroczne hasło festiwalu brzmi: „Bijai čigono? Pažink romą!” („Boisz się ‘Cygana’? Poznaj Roma!”). Jak podkreślił I. Kvik, celem wydarzeń jest pokazanie, że Romowie są utalentowanymi, przyjaznymi ludźmi.

„Wierzymy, że działa to szczególnie skutecznie i pozwala społeczeństwu pozbyć się negatywnych stereotypów, które wiążą się ze słowem ‘cygan’” – zaznaczył.

Ważną częścią programu będzie konkurs młodych talentów „Romavision”, organizowany po raz drugi. W ubiegłym roku, podczas finałowego koncertu „Gypsy Fest”, pierwszym laureatem „Romavision” został Valodė z Troškūnų (Traszkuny) . W tym roku do obozu talentów przyjadą młodzi Romowie z Litwy, Niemiec, Estonii i Finlandii.

„Na finałowy koncert przygotowaliśmy bardzo wiele niespodzianek. (…) ‘Sare roma’ przygotowało nowe, specjalnie na ten program, utwory, wystąpi znana romska artystka Konsuela Mačiulevičiūtė. Na festiwal zaprosiliśmy też znane i popularne na całym świecie romskie zespoły z Węgier, Francji, Norwegii, Macedonii, Łotwy i Estonii. Nie chcę wszystkiego ujawniać, ale mogę zdradzić, że do Litwy po raz pierwszy przyjadą gwiazdy takiego kalibru, które współpracowały z Madonną” – powiedziała szefowa Bałtyckiego Stowarzyszenia Romów Vaiva Poškaitė-Kovaliuk.

