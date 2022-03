Spotkanie z polskim reżyserem Pawłem Łozińskim

2 kwietnia miłośnicy i znawcy kina będą mieli możliwość spotkania się z polskim reżyserem Pawłem Łozińskim. Spotkanie z publicznością, w którym udział weźmie również producentka Agnieszka Mankiewicz, odbędzie się po seansie „Filmu balkonowego” (początek seansu 2 kwietnia o godz. 20:15, Forum Cinemas Vingis, sala nr 11; język spotkania – angielski).

Dokument „Film balkonowy” – to dzieło poświęcone sztuce zadawania dobrych pytań. Reżyser Paweł Łoziński zaskoczy widza wybraną formą narracji: ponad dwa lata spędził na swoim balkonie, z którego przeprowadził ponad tysiąc wywiadów. Z zebranego materiału powstała wzruszająca opowieść o współczesnym świecie.

Każda ludzka historia jest wyjątkowa, a najlepsze scenariusze pisane są przez życie. „Film balkonowy” to radykalny powrót do początków kina, kiedy to człowiek przychodził do kamery. Może wystarczy zatrzymać się na dłużej, żeby zobaczyć więcej?

W wywiadzie dla „Tygodnika Powszechnego” (3/1999) Paweł Łoziński m.in. mówił: „Interesują mnie drobne, błahe – z pozoru tylko nieważne – sprawy. Okazuje się, że z takich małych zdarzeń składa się życie. (…) Myślę, że to, co na pozór wydaje się nudne, jeżeli się uważnie przyjrzeć, może stać się ciekawe.

Interesuje mnie raczej podglądanie zwykłego życia. Dokument to dla mnie własne spojrzenie na świat, historia prawdziwa, opowiedziana tak, że znaczy trochę więcej niż to, co widać w jej pierwszej warstwie. (…) Uważam, że dobrze skonstruowany film dokumentalny, idący w głąb tematu, widzowie przeżyją mocniej niż taki, który jest jak kolorowy wachlarz – otwiera się przed nami, potem zamyka i jest po wszystkim”.

Paweł Łoziński – reżyser, scenarzysta, producent filmów dokumentalnych i fabularnych. Absolwent Wydziału Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Autor wielu filmów dokumentalnych, m.in.: „Miejsce urodzenia” (1992), „Taka historia” (1999), „Siostry” (1999), „Między drzwiami” (2004), „Wygnańcy” (2005), „Kici, kici” (2008), „Chemia” (2009), „Ojciec i syn” (2013) , „Werka” (2014), „Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham” (2016) i „Film Balkonowy” (2021). Laureat prestiżowych nagród festiwalowych, m.in. na Bornholmie, w Paryżu, Locarno, Lipsku i Krakowie.