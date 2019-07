Spot na 75. rocznicę Powstania Warszawskiego

vdu

Jak mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, spot zwraca uwagę na wartości, które prezentowali powstańcy i które są istotne dla pokolenia dzisiejszych nastolatków.

Spotkania z weteranami, koncerty, wystawy. Program 75. rocznicy Powstania Warszawskiego

„Powstańców warszawskich nie tylko warto słuchać, gdy opowiadają jak wyglądała ich walka. Ale też bardzo ważne jest, by zobaczyć jakie wartości patriotyczne, jakie postawy towarzyszyły im w czasie pokoju. I chcemy, żeby młodzi ludzie w czasie obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego podeszli to powstańców i zadali im to proste pytanie: „Co jest najważniejsze w życiu?”.

Twórcy spotu zadali to samo pytanie powstańcom. – Ich odpowiedzi były niesamowite – mówi Jan Ołdakowski.

96 – letnia sanitariuszka Hanna Stadnik bez problemu odpowiada, że dla niej najważniejsze jest zrozumienie dla drugiego człowieka.

– Dla mnie jako harcerki najważniejsze jest nieść pomoc bliźnim i być posłuszną prawu harcerskiemu. Nie patrzeć na to, czy ktoś jest Polakiem, a ktoś Niemcem. I obyście młodzi nie wszystkich traktowali jako wrogów – zwróciła się do młodzieży Hanna Stadnik.

Muzykę do spotu napisał Krzesimir Dębski. Reżyserem jest Tadeusz Śliwa, który zwraca uwagę, że praca nad produkcją była bardzo pouczająca.

– Chciałem się skupić na niesamowitej energii i elektryczności tego spotkania z powstańcami. Jest to żywe w naszych sercach do dziś. Było to tak fantastyczne W tym spocie widać tylko promil rozmów, które przeprowadziliśmy z powstańcami, ale one były piękne i pouczające – mówi w rozmowie z Polskim radiem Tadeusz Śliwa.

Spot będzie emitowany w stacjach telewizyjnych w Polsce w ramach kampanii społecznej od 25 lipca do 11 sierpnia.