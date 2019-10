Śpiewak operowy Bernard Ładysz odznaczony przez prezydenta RP

vdu

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości osobom zasłużonym dla kultury polskiej.

„Wkład kultury w rozwój społeczności narodowej i w budowanie później odrodzonego państwa – w to jak ono będzie kształtowane, jakie będą postawy – jest nie do przecenienia. Ludzie kultury, twórcy, artyści są niezwykle ważną częścią każdego narodu i państwa, ogrywają ogromną rolę. Oczywiście różne: pokazując – czy promując – różne postawy; te dobre, a czasem te złe. Na szczególne uhonorowanie ze strony państwa zasługują ci, którzy pokazują i gloryfikują postawy państwowotwórcze, które mają wymiar patriotyczny, które – z punktu widzenia każdego państwa chcącego się rozwijać – są właśnie korzystne, pożądane i potrzebne” – powiedział w czasie uroczystości Andrzej Duda.

Wśród odznaczonych znalazł się rónież wilnianin, śpiewak operowy Bernard Ładysz.

Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości odznaczeni zostali: poeta Przemysław Dakowicz, piosenkarka Halina Frąckowiak, historyk sztuki Izabella Galicka, twórca Ośrodka Karta Zbigniew Gluza, Maria i Marek Jastrzębscy z wydawnictwa LTW, aktor, założyciel Teatru Kamienica Emilian Kamiński, pisarz Marek Krajewski, dyrygent i kompozytor Jerzy Maksymiuk, wokalistka Krystyna Prońko, reżyser Włodzimierz Staniewski i reżyser, twórca Teatru Nie Teraz Antoni Żak.

Bernard Ładysz urodził się 24 lipca 1922 r. w Wilnie, na Zarzeczu, przy ul. Połockiej 1. Był najmłodszym spośród trzech synów. Wyrósł w tradycji wspólnego śpiewania i muzykowania. Wszyscy członkowie rodziny należeli do chóru „Harfa” przy kościele o. bernardynów w Wilnie. W okresie okupacji niemieckiej był członkiem AK, w lipcu 1944 r. uczestniczył w operacji „Ostra Brama”. 7 lipca 1944 r. w wyniku zasadzki dostał się do niewoli i został wywieziony do obozu pracy przy wyrębie drzew w Kałudze, gdzie przebywał do 1946 roku.



Po powrocie do Polski podjął w latach 1946-1948 studia wokalne w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Karierę solisty rozpoczął w Zespole Reprezentacyjnym Wojska Polskiego, był następnie solistą Opery Warszawskiej i Teatru Wielkiego w Warszawie. W 1956 r. zwyciężył w międzynarodowym konkursie śpiewaczym w Vercelli, gdzie zdobył najwyższą nagrodę. Wtedy też rozpoczęła się jego międzynarodowa kariera. Występował i odnosił sukcesy na wszystkich kontynentach. Jako pierwszy polski artysta wykonał partię solową w kompletnym nagraniu opery przez wielką światową firmę fonograficzną Columbia, występując w 1959 r. obok Marii Callas w nagraniu Łucji z Lammermooru pod dyrekcją Tullio Serafina.

Śpiewał na prawie wszystkich kontynentach. Można go było zobaczyć i usłyszeć m.in. w „Eugeniuszu Onieginie”, „Cyruliku Sewilskim”, „Don Giovannim” czy „Aidzie”. Występował również w polskich filmach fabularnych, m.in. „Lalce” (1968), „Ziemi obiecanej” (1974), „Dolinie Issy” (1982) oraz „Ogniem i mieczem” (1999).

Został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

https://twitter.com/PL1918?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1186969258498154501&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tvp.info%2F44988490%2Fprezydent-wreczyl-medale-100lecia-odzyskanej-niepodleglosci