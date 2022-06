Spektaklem „Król Maciuś I” zakończyły się „Idy Teatralne” 2022

Premierowy spektakl można było obejrzeć na scenie Domu Kultury Polskiej w Wilnie, która pomimo kilku setnej liczby miejsc nie pomieściła wszystkich chętnych.

„Ze względu na duże zainteresowanie spektaklem obyły się, aż dwa pokazy premierowe. I jak się okazało to wciąż było niewystarczające, a telefony z pytaniami o bilety nie przestawały dzwonić. Oczywiście ogromnie nas to cieszy i z pewnością niedługo znów zagramy „Króla Maciusia””. – powiedział Edward Kiejzik, dyrektor administracyjny Polskiego Teatru „Studio w Wilnie

„Król Maciuś I” Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie powstał na podstawie powieści Janusza Korczaka. Akcja sztuki toczy się w baśniowym państwie. Dziesięcioletni Maciuś odziedziczył tron po ojcu. Królestwem jednak rządzą premier i ministrowie. Wybucha wojna. Maciuś jego przyjaciel, gazeciarz Felek, uciekają na front. W wojsku nikt nie wie, że mały żołnierz jest władcą kraju.

Obok aktorów Polskiego Teatru „Studio” dobrze znanych wileńskiej publiczności wystąpili również młodzi aktorzy, dla których był to pierwszy występ na scenie teatralnej. W przedstawieniu obok dzieci z polskich szkół Wilna zagrały również młodzi aktorzy z Ukrainy i Białorusi, którzy swoje kwestie wygłosili w językach ojczystych. Reżyserią spektaklu zajęła się Lila Kiejzik, która jest również dyrektor artystyczną Polskiego Teatru „Studio”.

„Spektakl to swoisty hołd dla twórcy Króla Maciusia. Osobiście bardzo chciałam wrócić do tego spektaklu, który ostatnio wystawiliśmy dziesięć lat temu z okazji roku Janusza Korczaka. Dziś spektakl jest inny, aktorzy, którzy wtedy grali dzieci są już dorosłymi ludźmi. Wielu młodych aktorów, których dziś widzieliśmy wystąpiło na scenie pierwszy raz w życiu. Nad spektaklem pracowaliśmy naprawdę bardzo ciężko, dlatego w moich oczach wszyscy, którzy dziś wystąpili na scenie zasługują na wielkie brawa i słowa uznania”. Była to również wspaniała przygoda edukacyjna dla dzieci z Teatrem – powiedziała Lila Kiejzik.

Obsada:

Maciuś Radosław Bużyński,

Oskar Wygonowski, Ministrowie : Kinga Lewko, Gabriela Nowicka, Wiktoria Jarmołowicz, Tomasz Sokołowski, Premier Paweł Jarmołowicz,

Asystenci reżysera: Alina Masztaler i Oskar Wygonowski

Oświetlenie: Julius Saladžius

Nagłośnienie: Artur Armacki

Scenografia i projekcje multimedialne: Edward Kiejzik i Justina Bendinskytė

Wizualizacje i afisz: Vilmas Narečionis

Choreografia: Jolanta Nowicka

Janusz Korczak, lekarz, pedagog oraz pomysłodawca utworzenia Domu Sierot dla dzieci żydowskich w Warszawie. W sierpniu 1942 został zamordowany z pozostałymi opiekunami sierocińca w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Treblince.

Podczas festiwalu „Idy Teatralne” można było uczestniczyć w wielu wydarzeniach teatralnych, które odbyły się w Polsce oraz na Litwie. Na scenach Wilna, Trok, Solecznik, Nowej Wilejki, Zujun, Ejszyszek oraz Rzeszowa wystąpiły teatry z Ukrainy, Polski oraz Litwy.

Projekt "Idy Teatralne" jest realizowany wspólnie z Ambasadą RP w Wilnie i Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie" Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. Dofinansowano ze środków budżetu państwa.











































Fot. PST

Źródło: PST