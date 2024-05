Spektakl „Odsiecz, czyli kawa po wiedeńsku” w Solecznikach

Grupa Teatralna Słudzy Jej Królewskiej Mości z Białegostoku

Spektakl „Odsiecz, czyli kawa po wiedeńsku”

Znakomita komedia dla całej rodziny

Scenariusz i reżyseria: Piotr Klinger

Scenografia: Paulina Ewa Liedke-Kruszewska

Występują: Jacek Jasiński, Tomasz Kulbicki, Tomasz Kruszewski, Tomasz

Dawidziuk, Dominik Komenda i inni.



Czarne chmury zbierają się nad chrześcijańską Europą. W Stambule ambitny wezyr Kara Mustafa snuje plany podboju cesarstwa i obalenia papiestwa. Marek z Aviano, papieski wysłannik próbuje zmontować koalicję państw zdolnych do obrony Christianitas, ale nie jest to łatwe w rozbitej, podzielonej i skłóconej Europie.



Tylko jedna ręka może ściągnąć cugle i dowieźć zwycięstwo. Ręka króla Sobieskiego. Ale nawet i on, prosty żołnierz, musi korzystać z pomocy szpiegów.



Jerzy Kulczycki, sarmata i szpieg Sobieskiego, który spędził wiele lat w Turcji, znakomicie nadaje się do tego, by śledzić poczynania wielkiego wezyra. Misja nie jest prosta, a po drodze Jerzy spotyka Jurija Michajłowskiego, niewolnika i zbiega, który wiezie przedziwny list od wielkiego muftiego do Marka z Aviano.



Jakie perypetie ich czekają i co z tym wszystkim ma wspólnego mają kozie bobki?

Na te i inne pytanie poznacie odpowiedzi już 16 maja o godzinie 18:00 w Centrum Kultury w Solecznikach.

Cena biletu 2 Eur

Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury w Solecznikach. Tel.+37060314487