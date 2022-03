Spektakl „Nasza Bajka” w ramach Festiwalu „Idy Teatralne”

„Nasza bajka” to współczesna bajka muzyczna, która oprócz atrakcyjnej formy (muzyka, piosenki, lalki) niesie ze sobą ważne przesłanie: porozumienie międzypokoleniowe. Poprzez świat bajek dziadków i rodziców autorzy chcą dotrzeć do najmłodszych odbiorców, ukazując polskie bajki z przeszłości, które przegrały z komiksami i kreskówkami, najczęściej amerykańskimi.

W bajce spotkają się różne światy – ten, w którym nie było internetu i telefonu komórkowego z dzisiejszym, opartym na technologiach, sprowadzającym komunikację do skrótów i obrazków. Ważną postacią, spajającą całą opowieść, jest Remus, który tym razem wystąpi w zaskakującej roli. Spektakl zaprasza do tolerancji, empatii i rozwinięcia wyobraźni. Aktorzy zapraszają do wzmożonej interakcji scenicznej.

Reżyseria: Magdalena Olszewska

Scenariusz: Piotr Wyszomirski

Muzyka: Krzysztof Wojciechowski

Lalki: Marzena Spodobalska

Kostiumy: Bogumiła Makowska

Plakat, tło: Karol Formela

Koncepcja scenograficzna: Magdalena Olszewska

Obsada: Katarzyna Witkowska, Hanna Łubieńska

Premiera: 2020

Czas trwania: ok. 50 minut (bez przerwy)

Bajka dla dzieci od 6 do 100 lat

Produkcja: Fundacja Pomysłodalnia

Kiedy? 25 kwietnia

O której? godz. 11.00 oraz 14.00

Gdzie? Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76, Wilno

Wstęp biletowany. Bilety dostępne w sieci Bilietai.lt

Cena biletu: 5 Euro

Informacje rezerwacje: +37065553370