Spektakl historyczny i film o kapitanie Myszkowskim

W nowym spektaklu oraz filmie dokumentalnym zobaczymy aktorów Polskiego Teatru „Studio”. Nad scenariuszem pracowała Alwida Bajor, a reżyserem wersji teatralnej jest Sławomir Gaudyn. Produkcja filmowa powstaje z inicjatywy Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” i jest próbą przywrócenia pamięci o Aleksandrze Myszkowskim.

„Kilka dni temu odbyła się premiera filmowa spektaklu „Odrodzeni duchem” i od razu rozpoczynamy pracę nad nowym projektem. Będzie to spektakl i film dokumentalny o Kapitanie Myszkowskim.” – mówi Edward Kiejzik, dyrektor Polskiego Teatru Studio w Wilnie.

Dokumentacja do filmu o kpt. Aleksandrze Myszkowskim rozpoczęła się już w ubiegłym roku, a zdjęcia odbywały się w Pałacu Kultury w Trokach.

Premiera spektaklu zaplanowana jest na marzec 2022 r., a filmu dokumentalnego na koniec 2022 roku.

Kapitan Aleksander Zygmunt Myszkowski należał do najbliższych i do najbardziej zaufanych oficerów Józefa Piłsudskiego. Dziś jest to postać zapomniana, choć jego działalność rodem z sensacyjnego filmu, przyczyniła się do powstania polsko-łotewskiego sojuszu wojskowego, który w 1920 r. uratował świeżo uzyskaną niepodległość Łotwy i innych krajów bałtyckich. Rocznica wojny polsko-bolszewickiej, której pamięć kultywowana jest również wśród zamieszkujących obecną Litwę i Łotwę Polaków staje się okazją dla przypomnienia jego postaci.