Teatr cieni „Budrugana Lietuva” w Solecznikach: premiera dla całej rodziny

Akcja przedstawienia przenosi widzów do szarego bloku, którego mieszkańcy zamykają się w domach po ogłoszeniu „korony” i kwarantanny. Główny bohater – karaluch Lapiščiunksibantis, którego nie ograniczają pandemiczne restrykcje – wyrusza w podróż po mieszkaniach sąsiadów, by poznać ich zwyczajne-niezwyczajne historie i odnaleźć odpowiedź na pytanie: czym jest szczęście? Po drodze spektakl dotyka tematów samotności, izolacji, ageizmu i uzależnień, pozostawiając przestrzeń do rodzinnej rozmowy po wyjściu z teatru.

„Gdy tylko trafił mi w ręce maszynopis przyszłej książki Vaivy Rykštaitė Baisiau už tarakoną, od razu było jasne, że aby przenieść to na scenę, trzeba poszukać oryginalnej formy. Teatr cieni rąk Budrugana Lietuva okazał się idealny! Proces tworzenia przypominał dziecięce zabawy z lampką biurkową i cieniami na ścianie, a efekt końcowy – dzięki bardzo pracowitym i utalentowanym aktorom – balansuje gdzieś między spektaklem a animacją” – mówi reżyserka Sigita Pikturnaitė.

Spektakl jest żartobliwy i filozoficzny zarazem, rekomendowany dla dzieci 5–10 lat i całych rodzin.

Zespół twórców i obsada:

Reżyseria – Sigita Pikturnaitė-Kamandulienė; muzyka – Toma Čepaitė; ilustracje – Patricija Bliuj-Stodulska; scenografia i kostiumy – Erika Jankauskaitė; światła – Domas Šiaulytis. Występują: Eglė Agota Matulytė, Veronika Tarasevičiūtė-Šiaulytienė, Domas Šiaulytis.

Praktycznie: wstęp wolny; obowiązkowa rejestracja w kasie Centrum Kultury w Solecznikach, tel. +370 603 14487.