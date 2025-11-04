Soleczniki: odnowa klatki schodowej i okien w Szkole Sztuk Pięknych

Kilka dni temu zakończono odnowę trzech okien oraz ścian głównej klatki schodowej. Zakres robót objął kompleksowe odświeżenie ozdobnego wnętrza klatki, renowację sufitów i ścian z odtworzeniem sztukaterii, a także wykonanie drewnianych ram okiennych według istniejącego wzoru oraz rekonstrukcję dekoracyjnych, arkadowych wnęk – wewnątrz i na zewnątrz. Nowe okna mają podwójne ramy, zachowują identyczny sposób otwierania i podział jak poprzednie; powierzchnia środkowego, największego okna to ok. 12 m², zaś dwóch mniejszych – po ok. 5 m² każde.

Wymiana stolarki okiennej to element poprawy efektywności energetycznej budynku. Jak zaznacza dyrektor szkoły Ludmiła Bandalewicz, dotychczasowe, bardzo duże okna nie spełniały już swojej funkcji i nie zatrzymywały ciepła, dlatego przeprowadzone przez samorząd prace przyniosły zarówno efekt estetyczny, jak i poprawę mikroklimatu wewnątrz. Na klatce schodowej odnowiono autentyczne sztukaterie i detale dekoracyjne, zachowując historyczny charakter pomieszczeń, ich styl zdobniczy i kolorystykę. Działania te służą ochronie estetycznego piękna klatki schodowej z końca XIX wieku oraz trwałości całej struktury.

Zgodnie z informacjami specjalistów Wydziału Budownictwa i Architektury administracji samorządu, prace prowadzone są na podstawie projektu przygotowanego w 2013 r. przez Departament Dziedzictwa Kulturowego. Finansowanie zapewniono z budżetu samorządu rejonu solecznickiego.