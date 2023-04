Śmigus-dyngus, czyli Lany Poniedziałek

Dziś obchodzimy Poniedziałek Wielkanocny czyli zgodnie z tradycją Lany Poniedziałek lub Śmigus-Dyngus. Choć obecnie polewamy się wodą w drugi dzień świąt Wielkiej Nocy, to okazuje się, że ten zwyczaj wywodzi się jeszcze z czasów pogańskich. Przejęli go do swych tradycji chrześcijanie nadając mu jednocześnie nowy sens związany z cierpieniem i męczeństwem Jezusa Chrystusa.