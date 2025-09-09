„Słucham, Wasza Wysokość!” – interaktywny spektakl inspirowany „Królem Maciusiem Pierwszym”

Bohaterem spektaklu jest Maciuś – chłopiec, który niespodziewanie zostaje królem. W świecie dorosłych, pełnym niesprawiedliwości, wątpliwych decyzji i pustych ambicji, młody władca próbuje rządzić „po dziecięcemu”: nawiązuje relacje dyplomatyczne, mierzy się z problemami gospodarczymi i wewnętrznymi intrygami. Sąsiednie państwa wykorzystują jednak jego niedojrzałość i wypowiadają wojnę – tę, której Maciuś pragnął najmniej. Spektakl oswaja złożone tematy poprzez działanie i rozmowę, dając dzieciom realne poczucie sprawczości.

– „Chcieliśmy stworzyć interaktywny spektakl, w którym dzieci poczułyby moc kierowania aktorami i całym przebiegiem wydarzeń na scenie. Sam utwór J. Korczaka doskonale służy temu, by uczyć młodego widza odpowiedzialności za własne działania.” – mówi reżyser Oskar Wyganowski.



– „‘Słucham, Wasza Wysokość!’ to dla mnie powrót do dzieciństwa, na plac zabaw, gdzie mogłeś wyobrażać sobie, co tylko chcesz, tworzyć swój własny świat i podejmować w nim własne decyzje. Dla mnie teatr zawsze był takim placem zabaw. Trochę jak gra komputerowa, w której dalszy przebieg zależy od twoich wyborów. To podróż młodego człowieka do krainy dorosłych.” – podkreśla kompozytorka Kamilė Petruškevičiūtė.



Edita Rudak, dramaturżka i autorka inscenizacji, dodaje:

„To dzieło jest gęste i wielowarstwowe, najważniejsze było znalezienie wyraźnej osi, istotnej dla całego zespołu twórczego. Tą osią stała się przyjaźń, odpowiedzialność i dyplomacja – tematy, które są aktualne nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych. Dla mnie dramaturgia w tym wypadku to nie tylko struktura, ale także forma zaufania: zaufania do dziecka jako myślącego człowieka. To zaproszenie do zadawania pytań, podejmowania ryzyka, popełniania błędów, uczenia się i refleksji. Spektakl narodził się z chęci bycia z dziećmi, obok nich, a nie nad nimi.”



– „Dzieci w świecie dorosłych spotykają się z trudnymi tematami, takimi jak zdrada czy wojna. Choć dla nas, dorosłych, może to być bolesne i smutne, rozmowa z dziećmi o takich sprawach jest niezwykle ważna. Warto uważnie słuchać, dostrzegać ich emocje i przeżycia oraz pomagać im zrozumieć to, co się dzieje wokół. Ten spektakl może być w tym cennym wsparciem.” – zaznacza psycholog dziecięcy Natalia Govorun.

Zespół twórczy

Pomysłodawcy: Raimondas Klezys, Kamilė Petruškevičiūtė, Oskar Wyganowski

Reżyser: Oskar Wyganowski

Dramaturżka, autorka inscenizacji: Edita Rudak

Scenograf: Oles Makukhin

Kompozytorka: Kamilė Petruškevičiūtė

Asystentka reżysera: Tatsiana Belanouskaya

Kierowniczka spektaklu: Inga Sanakojevaitė

Psycholog-konsultantka: Natalia Govorun

Obsada (wersje językowe)

Litewska: Oskar Wyganowski, Kamilė Petruškevičiūtė, Juliana Volodko / Raimondas Klezys

Polska: Gabrielė Andruškevič, Bożena Sosnowska, Oskar Wyganowski

Ukraińska: Viačeslav Lukjanov, Jevgenija Gladij, Kyrylo Kremenchuk

Rosyjska: Telman Ragimov, Juliana Volodko, Aleksandr Kanajev

Partnerem spektaklu w języku polskim jest Instytut Polski w Wilnie.

Najbliższe pokazy

środa, 10 września, godz. 10:00

czwartek, 11 września, godz. 10:00

piątek, 12 września, godz. 10:00

sobota, 13 września, godz. 11:00

Kontekst: Janusz Korczak i „Król Maciuś Pierwszy”

Janusz Korczak (Hersz Goldszmit, 1878/1879–1942) – lekarz, pedagog, pisarz i obrońca praw dziecka, pionier badań nad rozwojem dziecka oraz praktyk nowatorskich metod wychowawczych. Twórca m.in. tygodnika „Mały Przegląd”. Zginął w 1942 r. w obozie zagłady w Treblince.

Książka „Król Maciuś Pierwszy” (1923) to opowieść o osieroconym chłopcu, który obejmuje tron – historia dorastania i odpowiedzialności, a zarazem komentarz do realiów po I wojnie światowej: korupcji, chciwości, cynizmu i niesprawiedliwości. Postać Maciusia bywa porównywana do takich ikon literatury dziecięcej jak Piotruś Pan czy Pinokio.

Spektakl „Słucham, Wasza Wysokość!” przekłada te idee na język interaktywnego teatru: oddaje głos dzieciom, uczy dialogu, decyzji i odpowiedzialności – w bezpiecznej, twórczej przestrzeni wspólnej zabawy.