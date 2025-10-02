„Simona K. Wołająca na puszczy” w Solecznikach – monodram Agnieszki Przepiórskiej

Przedstawienie w reżyserii Anny Gryszkówny, na podstawie tekstu Piotra Rowickiego, powstało z inspiracji książką Anny Kamińskiej „Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak”. Za kostiumy odpowiada Anna Maria Karczmarska.

„Simona K.” to opowieść o bohaterce pełnej sprzeczności – silnej i zagubionej, bezkompromisowej i wrażliwej. Twórcy podkreślają, że to nie „leśny anioł”, lecz postać z krwi i kości: zmagająca się z ciężarem sławnego nazwiska, oczekiwaniami bliskich i własną wizją szczęścia. W efekcie bohaterka wybiera życie w odosobnieniu, wymagające odwagi, konsekwencji i wiary w słuszność obranej drogi.

Wstęp wolny. Spektakl zostanie zaprezentowany w języku polskim.

Organizator: Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego.

