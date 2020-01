Serwis informacyjny IPN o Holokauście i KL Auschwitz-Birkenau

vdu

Serwis – jak podał Instytut – będzie dostępny od piątku poprzez główną stroną internetową IPN – www.ipn.gov.pl.

„Holokaust ma szczególne znaczenie także dla nas, Polaków. W większości dokonał się na ziemiach polskich i dotyczył polskich obywateli. Na skutek zbrodniczego planu, który narodził się w Niemczech rządzących przez partię Adolfa Hitlera, zamordowano sześć milionów Żydów z całej Europy. Około trzech milionów wśród nich to polscy obywatele. Dwa miliony to dzieci” – przypomina IPN we wstępie do serwisu o Zagładzie Żydów.

W rozmowie z PAP i IAR prezes IPN Jarosław Szarek podkreślił, że inicjatywa wiąże się z 75. rocznicą oswobodzenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady przez Armię Czerwoną, która przypada 27 stycznia. Tego dnia obchodzony jest również Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. „Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu to dzień, w którym wspominamy miliony ofiar. Symbolem tego mordu na Żydach z całej Europy jest Auschwitz. To największa +fabryka śmierci+ w okupowanej Polsce. Wielokrotnie powtarzano jak ważna jest pamięć o tym, co wydarzyło się w czasie drugiej wojny światowej, jak to jest konieczne, żeby pamiętać, dlatego Instytut Pamięci Narodowej przygotował specjalną stronę internetową” – powiedział Szarek.

Prezes IPN zapewnił, że w serwisie umieszczone zostały wszystkie najważniejsze materiały dotyczące Holokaustu, które w swoich zasobach posiada Instytut. Tłumaczył, że to nie tylko podstawowe informacje o Zagładzie Żydów podane w językach polskim i angielskim np. poprzez możliwość pobrania całej wystawy „Zagłada Żydów europejskich”, ale także wiadomości o publikacjach naukowych i popularnonaukowych o relacjach polsko-żydowskich.

„To również informacja o śledztwie prowadzonym przed laty przez Instytut Pamięci Narodowej, ponadto teka edukacyjna z podstawowymi materiałami do wykorzystania w szkołach” – dodał prezes Szarek.

W serwisie zostaną zamieszczone też biogramy i zdjęcia niemieckich zbrodniarzy z KL Auschwitz-Birkenau. „8,5 tysiąca funkcjonariuszy SS w wielu przypadkach z opisem śledztw i wyroków jakie zapadły wobec nich po zakończeniu drugiej wojny światowej. To ważny głos w dyskusji o odpowiedzialności za to tworzył obozy koncentracyjne” – mówił Szarek, przypominając, że załoga z Auschwitz była dobrana pod kątem zapewnienia skuteczności w niemieckiej machinie śmierci.

Wśród najciekawszych materiałów dostępnych na stronie będą fragmenty filmu dokumentalny „Raport z Auschwitz” Krzysztofa Brożka, który niedawno miał premierę. Dokument przedstawia starania Polskiego Państwa Podziemnego na rzecz informowania świata o tym, co dzieje się w okupowanej przez Niemców Polsce. Dzięki dotarciu do brytyjskich archiwów film dowodzi, że Polacy już od 1941 r. informowali aliantów o sytuacji w niemieckich obozach zagłady w okupowanej Polsce.

Tematem obrazu jest również „obojętność Zachodu w czasie II wojny światowej na doniesienia Polskiego Państwa Podziemnego o Holokauście”. Bohaterami filmu są więźniowie, głównie z pierwszych transportów do Auschwitz: Kazimierz Albin, Kazimierz Piechowski, Jerzy Bogusz, Karol Tendera, a także Eva Mozes-Kor – ofiara pseudomedycznych eksperymentów nazistowskiego lekarza dr. Josepha Mengele.

Całość dopełniają również wiadomości o prowadzonym przez IPN Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej, którego głównym zadaniem jest pomoc rodzinom, które poszukują informacji o losach bliskich represjonowanych przez III Rzeszę Niemiecką oraz Związek Sowiecki w latach 1939-56. Dzięki zgromadzonemu zasobowi archiwalnemu oraz dostępnym w Instytucie unikatowym bazom danych pracownicy IPN w wielu przypadkach potrafią je odtworzyć.

Z funkcjonowaniem Centrum wiąże się uproszczenie zasad udzielania informacji i udostępniania dokumentów – zapytanie o losy wojenne członka rodziny można przesłać drogą mailową, tradycyjną pocztą, a obecnie również poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie tego przedsięwzięcia IN. „Nasze działania mają szersze perspektywy. Poza udzielaniem informacji dotyczących ofiar II wojny światowej istotnym elementem naszej działalności jest gromadzenie dokumentacji źródłowej. Obecnie odbywa się to w ramach współpracy z zespołem odpowiedzialnym za projekt Archiwum Pełne Pamięci” – przypomina IPN.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości. Obóz wyzwoliła 27 stycznia 1945 r. Armia Czerwona.