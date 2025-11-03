Sejm: propozycja, by rok 2028 ogłosić Rokiem Marcina Poczobuta

W projekcie przypomniano, że w 2028 r. przypadną 300. urodziny Marcina Poczobuta – wybitnego astronoma i matematyka, rektora Uniwersytetu Wileńskiego, wieloletniego kierownika uniwersyteckiego obserwatorium i wydawcy kalendarzy.

Parlamentarzyści proponują również uhonorować 50-lecie założenia Litewskiej Ligi Wolności (Lietuvos laisvės lyga) – jednej z pierwszych zorganizowanych antysowieckich struktur oporu na Litwie – oraz 100. rocznicę urodzin jej założyciela, Antanasa Terleckasa, działacza niepodległościowego i więźnia politycznego.

Kolejnym elementem propozycji jest upamiętnienie 200. rocznicy urodzin Antoniego Mackiewicza (Antanasa Mackevičiusa) (1828–1863) – duchownego, przywódcy powstania 1863–1864 i aktywnego uczestnika ruchu narodowego, którego rola w historii litewskich dążeń do wolności ma być szczególnie podkreślona.

Zgodnie z projektem, Rząd miałby powołać komisję ds. obchodów, przygotować programy upamiętniające wskazane osoby i wydarzenia oraz zabezpieczyć środki na ich realizację w budżecie państwa na 2028 r.