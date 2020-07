Ruszyła V edycja kampanii społecznej „BohaterON – włącz historię!”

– Każda wspólnota potrzebuje wartości – i to jest może najważniejsze dla wspólnoty – wartości w świecie, który charakteryzuje się wielkim deficytem wartości, relatywizmem aksjologicznym. W świecie, w którym dominuje postprawda, może szczególnie te wartości są najcenniejsze i najważniejsze – ocenił wicepremier Piotr Gliński.

Podkreślił, że Powstanie Warszawskie i powstańcy warszawscy to „jest właśnie symbol tych najważniejszych wartości dla każdej wspólnoty”. Zwrócił uwagę na wartość akcji społecznych, jak „BohaterON – włącz historię!”.

– Dlatego tak cenne są tego typu akcje, dlatego tak cenne jest podkreślanie tego, że my mamy wielki dług wobec powstańców warszawskich, wobec Powstania Warszawskiego. Darzymy ich wielkim szacunkiem i ta akcja, to działanie wyraża ten szacunek i ukłon całej naszej wspólnoty wobec naszych bohaterów. Bo to jest właśnie czymś, bez czego wspólnota by funkcjonować nie mogła – mówił szef resortu kultury.

Minister kultury podzielił się, że uroczystość inauguracji kampanii „BohaterON – włącz historię!” jest bardzo wzruszająca.

– Podkreśla to, co jest najważniejsze. Szczególnie dla młodych pokoleń. Dla mnie jest to osobiście wzruszająca chwila. Jest tu kolega mojej mamy z batalionu „Zośka” – powiedział wicepremier.

Wicepremier przypomniał, że powołanie do życia Muzeum Powstania Warszawskiego przez śp. Lecha Kaczyńskiego to był „pierwszy krok milowy w odzyskiwaniu tej pamięci i w odzyskiwaniu tych właściwych wartości, tych właściwych hierarchii, tego właściwego porządku spraw”.

W 2020 roku w ramach trzech filarów kampanii są planowane następujące działania:

Nagroda BohaterONy 2020 im. Powstańców Warszawskich

Co roku firmy, organizacje pozarządowe, instytucje i osoby prywatne podejmują działania pielęgnujące pamięć o historii Polski i jej bohaterach. By pokazać ich pracę i jej wyjątkowe efekty, a także – na tej kanwie – zachęcić innych do promocji pięknej i nierzadko trudnej historii Polski, zespół kampanii BohaterON – włącz historię! organizuje Nagrodę BohaterONy 2020 im. Powstańców Warszawskich. Nagroda BohaterONy ma na celu wyróżnienie osób, firm i instytucji, których działania w szczególny sposób promowały wiedzę o historii Polski XX wieku (lata 1918-1989) oraz edukację historyczno-patriotyczną w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 lipca 2020 r.

Jej laureaci zostaną wyłonieni w siedmiu kategoriach: firma, instytucja, nauczyciel, osoba publiczna, dziennikarz, organizacja non-profit, pasjonat. W każdej z nich trzy wyróżnienia – Brązowy, Srebrny i Złoty BohaterON – przyznają członkowie Kapituły Nagrody, w której skład wejdą przedstawiciele polskiego rządu i środowisk kombatanckich, historycy oraz ambasadorzy kampanii; a jedno – Złoty BohaterON Publiczności –internauci w głosowaniu na stronie www.BohaterON.pl. W terminie od 1 do 13 września Komitet Organizacyjny Nagrody ma zadanie wybrać po pięciu nominowanych do Nagrody. Członkowie Kapituły Nagrody najpóźniej do 16 września otrzymają informacje na temat Nominowanych. Głosowanie Kapituły odbędzie się od 16 do 23 września, natomiast głosowanie internautów od 14 września do 14 października. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w październiku 2020 roku podczas gali Nagrody BohaterONy 2020, która odbędzie się w Warszawie.

Akcja wysyłania e-kartek do Powstańców Warszawskich

Od 1 sierpnia do 2 października – za pośrednictwem strony www.BohaterON.pl – każda zainteresowana osoba może wysłać pocztówkę do Powstańca. Na e-kartce obowiązuje limit 25 słów – tylu, ile maksymalnie można było zawrzeć w korespondencji wysyłanej pocztą polową podczas Powstania Warszawskiego. Taka forma złożenia życzeń odbywa się za opłatą. Internauci mają możliwość wyboru kartki brązowej (w cenie 10 zł), kartki srebrnej (50 zł) oraz kartki złotej (100 zł). Odpłatność za kartkę została wprowadzona, aby jeszcze bardziej zaangażować uczestników akcji dając im możliwość nie tylko kontaktu – pokazania indywidualnego wyrazu pamięci – ale również bezpośredniego wsparcia Bohaterów. Zebrane w ten sposób środki pozwolą organizatorom na jeszcze szersze działania pomocowe. Środki pozyskane w ramach odpłatnej formuły kartki przeznaczone będą nie tylko na jej wydrukowanie i wysyłkę, ale przede wszystkim również na wsparcie bezpośrednie Powstańców Warszawskich. E-pocztówki będą po zakończeniu akcji drukowane i w formie tradycyjnej trafią do adresatów.

„Pseudonim Challenge” – akcja w social mediach

Od 1 sierpnia do 2 października trwać będzie „Pseudonim Challenge”, czyli akcja w social mediach mająca na celu zachęcenie wszystkich do wysyłania odpłatnej kartki online i zarazem wsparcia organizacji działań pomocowych na rzecz Powstańców Warszawskich. Działanie polegać będzie na wymyśleniu swojego pseudonimu (akcja ma walor edukacyjny – organizatorzy przypomną w ten sposób używanie pseudonimów przez Powstańców w czasie powstania) – zapisaniu go na kartce i zamieszczeniu własnej fotografii z pseudonimem w social mediach nominując jednocześnie kolejne 3 osoby – używając #pseudonimchallenge #kartkadlapowstańca #BohaterON.

Edukacja – BohaterON w Twojej Szkole

Nauczyciele, którzy zgłoszą się do projektu, otrzymają od zespołu kampanii BohaterON drogą elektroniczną pakiet materiałów (scenariusze zajęć, narzędzia do przeprowadzenia lekcji), przy pomocy których zrealizują w szkołach lekcje o Powstaniu Warszawskim. Dodatkowo uczniowie – w ramach klasy, koła zainteresowań, drużyny/gromady harcerskiej czy hufca pracy – będą mogli wykonać wspólny album-pamiętnik z życzeniami dla Powstańców. Korespondencja zostanie przekazana uczestnikom walk o stolicę po zakończeniu V edycji projektu. Do akcji włączą się również uczniowie szkół przyszpitalnych, którzy własnoręcznie wykonają biało-czerwone kartki przy pomocy materiałów przekazanych przez Fundację.

BohaterON – włącz poezję!

Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki, czyli aktorzy znani z serialu wojennego „Czas honoru” w ramach akcji „BohaterON-włącz poezję! Rocznik 20.” – będą czytać oraz interpretować poezję pokolenia Kolumbów. To projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura w sieci”. 10 września br. zaprezentowane zostaną wybrane utwory m.in. Gajcego, Baczyńskiego, Krahelskiej oraz „Ziutka” Szczepańskiego. Spotkanie, które będzie transmitowane online, jest odpowiedzią na potrzebę bezpiecznego obcowania ze sztuką w dobie koronawirusa. Ma propagować czytelnictwo poezji i uwrażliwianie na piękno polskiej literatury okresu wojny. Wydarzenie skierowane do szerokiego grona zarówno do dojrzałych odbiorców, jak i młodzieży pragnącej poznać utwory literackie podejmujące tematykę II wojny światowej. W czasie trwania transmisji internauci będą mieli okazję aktywnie uczestniczyć w spotkaniu dodając komentarze i reakcje. Nagranie z wydarzenia zostanie udostępnione za pośrednictwem mediów społecznościowych, kanału youtube i na stronie www.

Seminarium dla nauczycieli i edukatorów

Ogólnopolskie seminarium dla nauczycieli i edukatorów dotyczące Powstania Warszawskiego w edukacji szkolnej. Spotkanie stacjonarno-terenowe z udziałem świadków historii. Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu „Wdzięczni Bohaterom – Powstańcom Warszawskim” i stanowi część ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię!. W spotkaniach wezmą udział nauczyciele, edukatorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji kulturalno – edukacyjnych pracujący z młodzieżą w wieku szkolnym. Część stacjonarna obejmie warsztaty z efektywnego wykorzystywania dokumentów źródłowych, zajęcia na temat wykorzystania historii mówionej w pracy nauczyciela i pracy z kamerą z udziałem świadka historii, a także praktyczne wykorzystanie aktywnych metod nauczania historii. Podczas części terenowej uczestnicy w ramach oprowadzeń eksperckich odbędą wizyty w miejscach bezpośrednio związanych z Powstaniem Warszawskim. Seminarium odbędzie się w połowie października br.

Pomoc

W 2020 roku wraz z wolontariuszami kampanii BohaterON zespół projektowy w dalszym ciągu będzie realizować działania pomocowe skierowane do Powstańców Warszawskich, m.in. organizację zbiórek pieniężnych; finansowanie dodatkowych godzin opieki sióstr PCK; wsparcie w znalezieniu środków na sprzęt do rehabilitacji czy operacje; zakup i dowóz domowych obiadów.

BohaterON – włącz historię!

Akcja rozpoczęła się przed 6 laty w szpitalach, gdzie dzieci wykonały pierwsze kartki dla powstańców. Obecnie jest to największa kampania, która niesie ze sobą ogromną wartość edukacyjną, kształtując w jej uczestnikach świadomość historyczną i narodową. Skupia się na budowaniu dialogu międzypokoleniowego, pomocy Powstańcom oraz edukacji dzieci i młodzieży szkolnej. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego od lat towarzyszy i wspiera akcję, poprzez uczestnictwo w Komitecie Honorowym.

W trakcie ubiegłorocznej IV edycji akcji wysłano do powstańców ponad 317 tys. kartek i listów. Do tej pory w ramach kampanii Polacy napisali do bohaterów walk o stolicę ponad 830 tys. kartek, listów i laurek. Wszystkie dowody uznania za pośrednictwem Fundacji trafiły do Powstańców, w wielu przypadkach stając się początkiem pięknego dialogu pokoleń. W działaniach edukacyjnych w ramach kampanii „BohaterON – włącz historię!” wzięło udział ponad 800 tys. uczniów i kilka tys. nauczycieli.

Wartość przeznaczonych środków na pomoc powstańcom to blisko 1 mln zł.

Źródło: MKIDN/PAP