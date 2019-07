Ruszają zapisy na IX Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej

vdu

Organizatorem Wileńskich Spotkań Sceny Polskiej jest Polskie Studio Teatralne w Wilnie pod kierownictwem Lilii Kiejzik. Festiwal jest jedynym tego rodzaju wydarzeniem na świecie zrzeszającym na jednej scenie polskie teatry amatorskie i zawodowe działające w różnych krajach. Festiwal stwarza możliwość zagrania na deskach teatralnych Wilna, w tym na scenie historycznego teatru na Pohulance. Tegoroczna edycja festiwalu została objęta patronatem Marszalka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanislawa Karczewskiego. W programie festiwalu znajdują się za równo przedstawienia teatralne jak i imprezy towarzyszące: wieczory poezji, wieczór blusa, wycieczki śladami teatralnego Wilna.

Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 1994 roku w stolicy Litwy. Do Wilna przybyły wówczas trupy teatralne z Czeskiego Cieszyna, Krakowa, Warszawy, Lwowa oraz Nowego Jorku. W przedsięwzięciu udział wziął również Rosyjski Teatr Dramatyczny w Wilnie jak również polskie teatry w Wilnie. Dziś festiwal liczy sobie wieloletnią tradycję, a ogółem wzięło w nim udział ponad 160 uczestników z teatrów z USA, Niemiec, Austrii, Ukrainy, Czech, Polski, Kanady, Węgier, Rosji oraz Litwy.W ostatniej, 8 edycji festiwalu, który odbył się w 2017 roku udział wzięło, aż osiem teatrów, prezentując około 15 spektakli. Spektakle festiwalowe poszczególnych teatrów były wystawione na scenach Teatru na Pohulance, Państwowego Wileńskiego Teatru Małego oraz Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz ośrodkach kultury na Wileńszczyźnie, Kowieńszczyźnie i w Trokach. Widzowie mieli okazję zobaczyć spektakle: „Emigranci” (Wilno/Warszawa), „Kartoteka” (Tomsk), „Tamara L.” (Toronto), „Przesilenie” (Warszawa), „Szewcy” (Lwów), „Seksmisja” (Wiedeń), „Wdowy” (Troki), „Droga” (Towarzystwo Teatralne „Pod Górkę”). Główną nagrodę VIII Wileńskich Spotkań Sceny Polskiej przyznano Polskiemu Teatrowi Ludowemu ze Lwowa. Za sztukę Witkacego „Szewcy” lwowski zespół teatralny otrzymał ufundowaną przez marszałka Senatu RP, honorowego patrona festiwalu, nagrodę pieniężną w wysokości 1000 euro.

Pomino, że dopiero rozpoczynają oficjane zapisy na IX edycję Wileńskich Spotkań Sceny Polskiej, to pytania od polskich teatrów z całego świata napływałają przez cały okrągły rok. Do teatru napłynęły zgłoszenia z Polski, Kanady, Australii, Czech, Węgier, Rosji, oraz Litwy.“Niezmiernie się cieszymy z tak dużego zainteresowania naszym festiwalem. Oczywiście zrobimy wszystko, aby tegoroczna edycja festiwalu była na wysokim poziomie artystycznym i na tyle różnorodna w tematykę, aby spełniła oczekiwania wymagającej wileńskiej publiczności, a teatralni goście festiwalu zabrali ze sobą wspaniałe wspomnienia oraz cenne nagrody.” – mówiła Lila Kiejzik, kierownik teatru Studio w Wilnie.

W rejestracji mogą wziąć udział za równo teatry zawodowe jak i amatorskie, bez ograniczenia na miejsce urzędowania. Rejestracja odbywa się drogą mailową. W celu rejestracji teatru należy napisać na emial organizatora na adres teatr.studio.wilno@gmail.com. W tytule wiadomości prosimy wpisać „Rejestracja IX Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej“ . Informacja zwrotna będzie zawierać formularz rejestracji, który po wypełnianiu należy odesłać do organizatorów na ten sam adres mailowy. Rejestracja trwa do 1 sierpnia. Po zamknięciu rejestracji organizator poinformuje wybrane teatry o udziale w festiwalu.