Rocznica II pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny

Druga podróż Jana Pawła II do ojczyzny odbywała się w pod hasłem „Polsko, Ojczyzno moja”. Przebiegała w odmiennych warunkach niż pierwsza. Był to okres po zamachu na Papieża (1981), trwał stan wojenny, a napięcie polityczne związane z sytuacją w państwach Układu Warszawskiego (zwłaszcza ZSRR – po śmierci Breżniewa i przejęciu władzy przez Jurija Andropowa, wcześniej szefa KGB) nieustannie wzrastało. Jednak pielgrzymka przebiegła spokojnie i przyczyniła się do stabilizacji sytuacji w Polsce.

Papież odwiedził: Warszawę, Niepokalanów Częstochowę, Poznań, Katowice, Wrocław, Górę św. Anny i Kraków. 17 czerwca 1983 r.

Jan Paweł II i prymas Józef Glemp jadą w papamobile ulicą Żwirki i Wigury w Warszawie. 16 czerwca 1983 r. Fot. IPN

Papież wlał nadzieję w społeczeństwo sterroryzowane wprowadzonym 13 grudnia 1981 r. stanem wojennym oraz otwarcie wsparł wolnościowe dążenia Polaków.

W trakcie spotkania w Belwederze z przedstawicielami władz papież stwierdził między innymi: „I chociaż życie w Ojczyźnie od 13 grudnia 1981 r. zostało poddane surowym rygorom stanu wojennego, który został zawieszony od początku bieżącego roku – to przecież nie przestaję ufać, że owa zapowiadana wielokrotnie odnowa społeczna, według zasad wypracowywanych w takim trudzie w przełomowych dniach sierpnia 1980 r. i zawarta w porozumieniach, dojdzie stopniowo do skutku”.

Wielkie symboliczne znaczenie miało spotkanie w Tatrach, w Dolinie Chochołowskiej z Lechem Wałęsą.

W trakcie pielgrzymki papież beatyfikował Urszulę Julię Marię Ledóchowską, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, franciszkanina Alberta Adama Chmielowskiego i Rafała od św. Józefa – Józefa Kalinowskiego, karmelitę, powstańca styczniowego, zesłańca syberyjskiego.

Pielgrzymka zakończyła się 23 czerwca 1983 roku.