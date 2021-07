Robert Tworogal laureatem Nagrody św. Krzysztofa

Oprócz Tworogala, zwycięzcami zostali również lekarze wileńscy, architekci Petras Išora i Ona Lozuraitytė, kierownik Centrum Muzyki Religijnej Renata Marcinkutė Lesieur, przewodnik Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, biolog Daumantas Matulis, muzyk Marta Finkelštein, kompozytor Vladimiras Tarasovas oraz rektor Uniwersytetu III wieku im. Medarda Czobota dr. Zita Žebrauskienė. Specjalną nagrodę otrzymała spółka „Thermo Fisher Scientific Baltics“.

„W imieniu wszystkich wilnian mam zaszczyt podziękować, bo wasza praca, a czasem sposób wypoczynku i życzliwość wzbogaca Wilno. Zapraszam do spojrzenia wstecz na naszego świętego patrona Krzysztofa, który kiedy był obciążony, nie narzekał, ale wykonywał swoją pracę. Zapraszam nas wszystkich do refleksji i brania przykładu z naszych laureatów, którzy podejmują tę pracę i ją wykonują. Życzę, aby duch naszego zaangażowania był jeszcze silniejszy” – zwrócił się do gości i laureatów wydarzenia mer Wilna Remigijus Šimašius.