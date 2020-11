Rewolucja według Witkacego na deskach Narodowego Teatru Dramatycznego w Kownie

„Ostatnia dekada życia i twórczości Witkacego (1930-1939) była pełna pesymizmu i niepokoju. Widząc szalejące demony totalitaryzmu, artysta obawiał się przyszłości. Szewcy doskonale oddają atmosferę tamtego okresu“- mówi Barbara Schabowska, Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza.

Zdaniem reżysera, Antanasa Obcarskasa, „wizje Witkacego są zaskakująco trafne w stosunku do dzisiejszej rzeczywistości, świadczą o zdumiewającej zdolności autora do bardzo szerokiej diagnozy chorób jego czasów i zła przyszłości.“

Wystawienie „Szewców” w Kownie jest rezultatem działań, prowadzonych przez Instytut Adma Mickiewicza, wokół popularyzacji dorobku Stanisława Ignacego Witkiewicza na Liwie. Wydanie w 2018 roku, nakładem Aukso žuvys, biografii artysty „Witkacy. Umysł drapieżny”, a następnie dobrze przyjęte przez publiczność czytanie performatywne „Szewców”, w reżyserii Antanasa Obcarskasa w Narodowym Teatrze Dramatycznym w Wilnie, zaowocowały powstaniem spektaklu, który wejdzie do repertuaru Narodowego Teatru Dramatycznego w Kownie.

„Batsiuviai” (Szewcy), Stanisław Witkiewicz, Witkacy

29.11.2020 niedziela

godz. 18.00

Streaming live

Bilety do kupienia online: https://www.tiketa.lt/LT/batsiuviai_rez__a__obcarskas_24337

Twórcy spektaklu:

Tekst: Stanisław Ignacy Witkiewicz

Reżyseria: Antanas Obcarskas

Muzyka: Rolandas Venckys

Scenografia: Lauryna Liepaitė

Kostiumy: Juozas Valenta

Dramaturgia: Laurynas Adomaitis

Video: Saulė Bliuvaitė

Obsada: Gytis Ivanauskas, Deividas Breivė, Mantas Bendžius, Saulius Čiučelis, Augustė Šimulynaitė, Egidijus Stancikas, Tomas Erbrėderis, Zabotkaitė ir Saulė Sakalauskaitė, Marius Karolis Gotbergas

Projekt realizowany jest przy współpracy Instytutu Adama Mickiewicza, Instytutu Polskiego w Wilnie, oraz Instytucji Teatralnej „Utopia”.

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego marki Polska poprzez aktywny udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej. Instytut zrealizował i realizuje projekty kulturalne w 70 krajach na 6 kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Izraelu, Niemczech, Turcji, USA, Kanadzie, Australii, Maroku, na Ukrainie, Litwie, Łotwie, a także w Chinach, Japonii i Korei. W ramach dotychczas zrealizowanych działań Instytut zaprezentował 38 strategicznych programów, które obejrzało 60 milionów widzów. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Teatr Dramatyczny w Kownie – założony 19 grudnia 1920 roku, to najstarszy profesjonalny teatr na Litwie. Swojej publiczności, także międzynarodowej, prezentuje największe osiągnięcia współczesnego teatru, wystawiając sztuki litewskich oraz zagranicznych autorów oraz angażując się we współpracę na międzynarodowym szczeblu. Każdego roku w programie teatru znajduje się około 350 wydarzeń, gromadzących 60 000 widzów. Teatr Dramatyczny w Kownie będzie ważnym partnerem wydarzeń teatralnych w 2022 roku, gdy Kowno będzie Europejską Stolicą Kultury. Spektakl na podstawie polskiego dramatu w repertuarze teatru będzie doskonałą okazją do promocji polskiej sztuki w 2022.