Rekordowa polska obecność w Wenecji

„Śniegu już nigdy nie będzie” („Never gonna snow again”) to pierwszy od pięciu lat polski film w Konkursie Głównym weneckiego festiwalu. Obraz duetu Szumowska-Englert powstał w oparciu o ich wspólny scenariusz. W obsadzie znaleźli się: Alec Utgoff oraz Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Weronika Rosati, Katarzyna Figura, Andrzej Chyra, Łukasz Simlat i Krzysztof Czeczot.

Kadr z filmu „Śniegu już nigdy nie będzie” w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej fot. materiały prasowe

Pewnego mglistego poranka w mieście pojawia się ON – atrakcyjny mężczyzna z prawdziwego, egzotycznego wschodu. Żenia, bo tak brzmi jego imię, ma dar. Jego ręce leczą, a oczy zaglądają w dusze samotnych kobiet. Mężczyzna zatrudnia się jako masażysta na bogatym osiedlu pod miastem. Pracując dla ludzi odgrodzonych murem od „gorszego” świata, poznaje ich historie i osobiste dramaty. Wkrótce niezwykłe zdolności Żeni odmienią życie każdego z nich.

Za zdjęcia do filmu odpowiada Michał Englert, za montaż: Jarosław Kamiński i Agata Cierniak, za dźwięk: Kacper Habisiak, Marcin Kasiński i Marcin Jachyra.

„Quo vadis Aida”

W Konkursie Głównym znalazł się również film „Quo vadis Aida”, który jest koprodukcją aż ośmiu państw: Polski, Bośni i Hercegowiny, Austrii, Rumunii, Holandii, Niemiec, Francji i Norwegii.

„Quo vadis Aida” (fot. materiały prasowe)

Bośnia, lipiec 1995. Aida jest tłumaczką ONZ w małym miasteczku Srebrenica. Kiedy serbska armia przejmuje miasto, jej rodzina znajduje się wśród tysięcy obywateli szukających schronienia w obozie ONZ. Jako osoba mająca wgląd w negocjacje, Aida ma dostęp do kluczowych informacji, które musi interpretować. Co jest na horyzoncie dla jej rodziny i ludzi – ratunek czy śmierć? Który ruch powinna wykonać?

„Discipline”

Z kolei polski operator Michał Sobociński jest autorem zdjęć do hinduskiego filmu – „The Discipline” w reżyserii Chaitanya Tamhane, który również bierze udział w Konkursie Głównym.

„Discipline” (fot. materiały prasowe)

Sharad Nerulkar poświęcił całe życie, by zostać indyjskim wokalistą klasycznym, co udaje się niewielu. Wtajemniczony w tę wielowiekową tradycję przez ojca, realizuje swoje marzenie ze szczerością i dyscypliną, całkowicie oddając się swojej artystycznej pasji. Dążąc do osiągnięcia najwyższego poziomu swojego rzemiosła, Sharad śledzi święte tajemnice i rytuały zawarte w dawnych muzycznych legendach. Ale z biegiem lat będzie zmuszony godzić realia życia we współczesnym Bombaju z wybraną przez siebie ścieżką, co doprowadzi go do odnalezienia swojego prawdziwego głosu w muzyce i życiu.

„Komar” w sekcji „Out of Competition, Official Selection”

Na weneckim festiwalu w sekcji „Out of Competition, Official Selection” pokazany zostanie również film „Komar” („Mosquito state”) Filipa Jana Rymszy. Film wyprodukowany został przez Włodzimierza Niderhausa (Wytwórnia Filmów Fabularnych i Dokumentalnych).

Sierpień 2007. Odosobniony w swoim penthousie z widokiem na Central Park, obsesyjny analityk danych z Wall Street, Richard Boca, dostrzega złowieszcze wzorce: jego modele komputerowe zachowują się nieregularnie, podobnie jak roje komarów rozmnażające się w jego mieszkaniu; plaga, która towarzyszy jego załamaniu nerwowemu.



„Niepamięć” w sekcji Orizzonti

„Niepamięć” („Apples”) to grecko-polska koprodukcja debiutującego reżysera Christosa Nikou, która będzie filmem otwarcia sekcji Orizzonti. Autorem zdjęć jest Bartosz Świniarski.

„Niepamięć” (fot. materiały prasowe)

Nieprzewidywalna, rozprzestrzeniająca się pandemia powoduje u ludzi nagłą amnezję. Mężczyzna zostaje objęty programem leczenia, który ma pomóc mu zbudować nowe życie. Jego terapia polegać ma na wykonywaniu codziennych czynności przepisanych przez lekarzy na kasecie magnetofonowej i uchwycenie tych nowych wspomnień za pomocą polaroidu.

„Skin” na Międzynarodowym Tygodniu Krytyki

W ramach Międzynarodowego Tygodnia Krytyki (Settimana Internazionale della Critica) pokazany zostanie włosko-polski „Skin” Mauro Manciniego.

„Niepamięć” (fot. materiały prasowe)

W mieście na północnym wschodzie, gdzieś w centralnej Europie, w miejscu będącym połączeniem heterogenicznej historii, różnych grup etnicznych oraz starej społeczności żydowskiej mieszka Simone Segre, uznany chirurg pochodzenia żydowskiego. Prowadzi spokojne życie, mieszka w eleganckim mieszkaniu i nie ma żadnych związków z przeszłością. Pewnego dnia ratuje mężczyznę, którego potrącił samochód, a sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Kiedy odkrywa nazistowski tatuaż na jego piersi, zostawia go swojemu przeznaczeniu. Simone czuje się jednak winny śmierci mężczyzny. Odnajduje jego rodzinę, która okazuje się zafascynowana neonazizmem.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji, jeden z najbardziej prestiżowych na świecie odbędzie się 2-12 września 2020 r.