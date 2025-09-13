Rejon wileński uczcił 30-lecie Święta Plonów

Duchowy początek

Święto rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w kościele św. Pawła Apostoła w Wojdatach, gdzie cała wspólnota oraz goście zebrali się, aby podziękować za dary natury, trud rolników oraz prosić Boga o błogosławieństwo. Po mszy barwny pochód przedstawicieli gmin i gości udał się w kierunku dworu w Białej Wace, gdzie rozpoczęła się główna część święta.

Otwarcie jubileuszowej imprezy

Witając zebranych, mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz wyraził radość, że 30. Święto Plonów odbywa się właśnie w dworze w Białej Wace, w gminie Pogiry. Zwrócił uwagę na symboliczne znaczenie tego miejsca, przypominając, że to właśnie w tej gminie przed trzydziestu laty rozpoczęła się tradycja Święta Plonów w rejonie wileńskim.

„To wyjątkowe miejsce i wyjątkowa okazja – przy dworze w Białej Wace świętujemy jubileuszowe, 30. Święto Plonów. Odzwierciedla ono jedność naszego rejonu, gdzie spotykają się gminy, sąsiedzi, przyjaciele i rodziny, gdzie dzielimy się nie tylko darami natury, kulinarnymi przysmakami, pięknem rzemiosła ludowego czy zabawami, ale także tym, co najważniejsze – szczerością i wspólnym byciem razem. Plony to rezultat ciężkiej pracy, cierpliwości i miłości do ziemi naszych ludzi. Dzisiaj przede wszystkim dziękujemy rolnikom, ogrodnikom, sadownikom i, oczywiście, Bogu” – powiedział mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz.

Seniorka gminy Pogiry Agata Tołoczko wręczyła merowi rejonu wileńskiego chleb upieczony z nowych zbiorów, który stał się symbolem nie tylko Święta Plonów, ale także ciężkiej pracy, wytrwałości i życia. Zgodnie z tradycją Święta Plonów mer Robert Duchniewicz, wraz z wiceburmistrzami i dyrektorem administracji, podzielili się chlebem z mieszkańcami oraz wszystkimi przybyłymi gośćmi.

Wicemer rejonu wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė, która była przewodniczącą grupy roboczej odpowiedzialnej za organizację Święta Plonów, serdecznie podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tego wydarzenia i wyraziła nadzieję, że impreza pozostawi niezatarte wspomnienia.

„Samemu możemy zrobić niewiele, w porównaniu do tego, co możemy osiągnąć razem. W imieniu swoim i wszystkich zebranych dziękuję za miesiące pracy nad organizacją tego wyjątkowego, tradycyjnego święta. Wszyscy ci ludzie starali się stworzyć wydarzenie, którego emocje i wspomnienia będą żyły przez długie lata i dekady” – powiedziała wicemer rejonu wileńskiego, Edyta Tamošiūnaitė.

Wicemer rejonu wileńskiego, Edyta Tamošiūnaitė, fot. zw.lt/Mariusz Pyż

Podziękowanie i wyróżnienia dla rolników rejonu wileńskiego

Tradycyjnie, za oddanie ziemi, troskę o gospodarstwo oraz pielęgnowanie tradycji, rejon wileński podziękował najważniejszym bohaterom tego dnia – rolnikom. Mer Robert Duchniewicz, wraz z wicemerem dr Danutą Narbut i szefem Wydziału Rolnictwa Rusłanem Naruniec, wręczyli podziękowania oraz nagrody pieniężne 23 najlepszym rolnikom z gmin. Te wyróżnienia są nie tylko symboliczną formą podziękowania, ale także uznaniem za ich ciągłą, ciężką pracę i wkład w dobrobyt rejonu wileńskiego.

Podczas święta wyróżniono i nagrodzono najlepszych rolników rejonu wileńskiego na rok 2025: Stanisława Michalkiewicza (gmina Awiżenie), Vladasa Šteinę (gmina Bezdany), Jana Komara (gmina Bujwidze), Jonasa Bernotasa (gmina Dukszty), Witolda Jurewicza (gmina Czarny Bór), Jerzego Dwozdowicza (gmina Kowalczuki), Olgę Maszaro (gmina Ławaryszki), Zbigniewa Kamińskiego (gmina Mejszagoła), Mirosława Barkowskiego (gmina Mariampol), Jarosłąwa Hajdukiewicza (gmina Miedniki), Rajmunda Avdeja (gmina Mickuny), Nikoloza Azatova (miasto Niemenczyn), Mariana Deinarowicza (gmina Niemież), Edgarda Kuliešiusa (gmina Podbrzezie), Bożenę Lazowską (gmina Pogiry), Andrzeja Rakowskiego (gmina Rzesza), Tomasa Ručinskasa (gmina Rudomino), Jarosława Romanowskiego (gmina Rukojnie), Tadeusza Wojciechowskiego (gmina Suderwa), Artūra Pašuna (gmina Sużany), Edwarda Piekarskiego (gmina Szaterniki), Inę Grecką (gmina Zujuny) oraz Mariana Rynkiewicza (miasto Niemenczyn).

Muzyka, piosenki i tańce w rytmie jubileuszowego święta

Na scenie rozbrzmiewała energetyczna muzyka zespołów i kapel, radosne tradycyjne tańce, które zaprezentowały zespoły z rejonu wileńskiego: zespół pieśni i tańca „Jawor”, zespół tańca ludowego „Perła”, zespół „Rudomianka”, zespoły wokalne „Vox cordis”, „Mejszagolanki”, zespół tańca ludowego „Przyjaźń”, „Kapela Kawalerów Podwileńskich”. Szczególne emocje wzbudził występ zespołu tanecznego z Mołdawii „JOK”.

Jubileuszowe Święto Plonów rozbrzmiało nową energią – po raz pierwszy w historii odbyła się wieczorna część programu z gwiazdami sceny: wystąpiły legendy polskiego „disco polo” – zespół „Boys”, a po nich, przy gromkich oklaskach, królowa muzyki pop z Litwy, Dżordana Butkutė. Kulminacją wieczoru było spektakularne show laserowe, które rozświetliło niebo.

Na gości czekały także 23 gościnne stoły gmin rejonu wileńskiego, jarmark z bogatą ofertą, wystawy rękodzieła ludowego i retro ciągników, różnorodne warsztaty edukacyjne dla całych rodzin – od wiązania wierzby i filcowania wełny, po warsztaty żywej historii z rycerzami średniowiecznymi czy etnosportowe i inne zawody. Głodni mogli skosztować smakołyków z kuchni plenerowej i herbaty ziołowej.

Podczas święta zebrali się liczni goście honorowi, w tym delegacje zagraniczne, z którymi rejon wileński łączy długoletnia przyjaźń: przybyli partnerzy z różnych miast i gmin Polski, a także z Niemiec i Mołdawii.

Historyczne miejsce – przyszłość wspólnoty

Święto przy historycznym dworze w Baltoszej Wokce stało się także wyjątkowym symbolem jego odrodzenia. Długo zaniedbywany, w tym roku przekazany samorządowi rejonu wileńskiego, dwór ożyje na nowo i będzie służył potrzebom wspólnoty, świadcząc o wyrazistej i żywej kulturze wileńskiego regionu.