Rejon wileński będzie miał „swoje oblicze” – stworzono logo i hasło

Rejon wileński kojarzy się z różnorodnością społeczności, której przejawem są różne języki, kultury i tradycje oraz bogata historia różnych narodów. Wielokulturowość i wielojęzyczność – to wartości rejonu wileńskiego, które nadają znaczenie hasłu: „Tu przeplatają się różne języki, kultury, historie”.

Z rejonem wileńskim są nierozerwalnie związane tradycyjne palmy, a tradycja ich wyplatania wpisana jest w Zbiór wartości litewskiego dziedzictwa kulturowego. Dlatego też celem stworzenia tożsamości wizualnej samorządu było nie tylko zaprezentowanie nowego, bardziej nowoczesnego „oblicza” rejonu, ale jednocześnie nadanie znaczenia wyjątkowemu dziedzictwu kulturowemu Wileńszczyzny – palmie.

„Właśnie w palmie organicznie wiążą się różne pory roku, kolory, pokolenia palmiarek, znaczenie chrześcijańskie i intencje artystyczne. Dlatego ona doskonale sprawdza się jako symbol ukazujący wielokulturową, barwną i różnorodną historię rejonu wileńskiego, głębokie tradycje i zgodność narodów, z czego musimy być dumni i co czyni nasz rejon wyjątkowym” – powiedziała mer Maria Rekść.

Idea przedstawienia znaku graficznej wizualizacji rejonu wleńskiego wywodzi się z wycinanek, również nierozerwalnie związanych z kulturą Wileńszczyzny. Toteż na logo składają się elementy palm z wycinanek w nowoczesnej szacie graficznej.

Stworzone logo rejonu wileńskiego jest dynamiczne i w zależności od potrzeb można wybierać spośród kilku wersji palm składających się z 3, 4 lub więcej elementów. Tak jak palmy wyplatane przez twórców ludowych, symbolizujące życie, są zawsze różne – nie znajdziesz dwóch identycznych, tak nowe logo rejonu wileńskiego jest „żywe” i zmieniające się.

Główna wersja logo składa się z trzech elementów, których znaczenie związane jest z rejonem wileńskim – jest to ozdobny wierzchołek z trzciny lub trzcinnika(zieleń i piękna przyroda rejonu), korona Św. Kazimierza i serce.

Św. Kazimierz jest opiekunem Litwy i młodzieży, a także na Litwie jest uważany za opiekuna rzemieślników. W dzieciństwie swoje wakacje Św. Kazimierz wspólnie z nauczycielem J. Długoszem spędzał na zamku w Miednikach w rejonie wileńskim. Wraz z nadejściem kultu św. Kazimierza jest organizowany tradycyjny jarmark Kaziuka. Na cześć świętego rzemieślnicy starali się przygotować produkty, które odzwierciedlałyby jego osobowość. W ten sposób powstały palmy z koroną św. Kazimierza i w kształcie serca, jak też pierniki.

Kształt serca to też kolejna aluzja do pierników Kaziuka, które zazwyczaj mają kształt serca z różnymi dowcipnymi napisami. Palmy i tradycyjne pierniki kaziukowe – to duma Wileńszczyzny.

„Od dawna pielęgnowana myśl wreszcie nabrała kształtu. Nowe logo i styl firmowy zostaną wykorzystane w komunikacji – aby odzwierciedlić cechy i wyjątkowość naszego rejonu, zwiększyć jego rozpoznawalność. To pomoże być bliżej mieszkańców i gości rejonu. Toteż wkrótce zaczniemy stopniowo komunikować się za pomocą nowych rozwiązań wizualnych” – o realizacji pomysłu mówiła dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska i dodała, że jeszcze w tym roku też jest planowane wprowadzenie zaktualizowanej, nowocześniejszej i wygodniejszej strony internetowej samorządu www.vrsa.lt.

„Dotychczas nie mieliśmy logo, a w komunikacji używaliśmy herbu rejonu, który nadal będzie oficjalną oznaką. Wkrótce stopniowo zaczniemy komunikować się za pomocą nowych rozwiązań wizualnych. Mamy nadzieję, że ten pomysł i język wizualny zostaną zaakceptowane zarówno przez mieszkańców, jak i gości naszego rejonu” – powiedziała kierownik Wydziału Stosunków Publicznych i Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz.

Pracę twórczą wykonała agencja brandingowa „Folk”.