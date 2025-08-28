Rada Wilna uhonorowała Tadasa Tumasa

Zgodnie z decyzją samorządu, nazwa „Tado Tumo” (oficjalna litewska forma) obejmie odcinek ulicy Kiernowskiej pomiędzy ul. Krakowskiej (lit. Krokuvos) a aleją Konstytucji (lit. Konstitucijos), w pobliżu centrum miasta. Jak informowała wcześniej przewodnicząca Komisji Pamięci Historycznej w stołecznym samorządzie Kamilė Šeraitė-Gogelienė, lokalizację uzgodniono z rodziną i towarzyszami broni zmarłego.

Tadas Tumas, posługujący się pseudonimem „Milžinas” („Olbrzym”), był pierwszym obywatelem Litwy, który stracił życie na wojnie w Ukrainie. Zginął 23 lutego ubiegłego roku w rejonie Bachmutu, gdy rosyjski dron trafił w samochód wiozący miny na linię frontu. Spoczywa na wileńskim cmentarzu na Antokolu (pochówek odbył się w połowie marca).

W marcu ubiegłego roku Rada Miasta Wilna przyjęła również rezolucję o upamiętnieniu Tadasa Tumasa oraz reżysera Mantasa Kvedaravičiusa, który także zginął w Ukrainie. Samorząd zapowiadał, że w okresie letnim rozstrzygnie formę upamiętnienia Kvedaravičiusa, jednak ostateczna decyzja nie zapadła.

W lutym br. rada Buczy (obwód kijowski) postanowiła nadać imię Tadasa Tumasa jednej z ulic w tym mieście.