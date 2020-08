Przesłanie A. Dudy z okazji 40. rocznicy Polskiego Sierpnia 1980

„Sierpień 1980 to fundament wolnej Polski. To zarazem historyczny przełom, który dał początek wielkim przemianom, przekształcającym Europę i świat. Walka podjęta przez Polaków stała się inspiracją dla innych narodów i doprowadziła do upadku komunizmu. Ciesząc się rozwojem suwerennej Ojczyzny, z dumą patrzymy dziś na owoce naszego zwycięstwa” – napisał w liście otwartym z okazji 40. rocznicy Polskiego Sierpnia 1980 Prezydent RP Andrzej Duda.