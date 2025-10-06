„Przemówić dźwiękami muzyki” – koncert w Pałacu Balińskich w Jaszunach

Artyści

Paolo Bruno ma na koncie udział w ważnych festiwalach i wydarzeniach muzycznych, recitale solowe oraz koncerty z włoskimi orkiestrami. Jest laureatem licznych konkursów krajowych i międzynarodowych, cenionym za technikę, jakość brzmienia i ekspresję. Występował w najważniejszych salach koncertowych Europy i USA, w tym w nowojorskiej Carnegie Hall. Jest również autorem książek i laureatem prestiżowych konkursów poetyckich.

Agnė Stančikaitė (sopran) aktywnie koncertuje solo i w zespołach kameralnych, uczestnicząc w różnorodnych projektach artystycznych. W jej repertuarze dominują opera, oratorium, kantata i pieśń. Artystka stworzyła wiele ról na scenie LNOBT, a także w teatrach muzycznych w Kownie i Kłajpedzie. W 2019 r. została nominowana do Złotego Krzyża Sceny za rolę Liù w operze „Turandot” Giacoma Pucciniego.

Informacje praktyczne

Data: 19 października 2025 r. (niedziela)

19 października 2025 r. (niedziela) Godzina: 15.00

15.00 Miejsce: Pałac Balińskich w Jaszunach

Pałac Balińskich w Jaszunach Cena biletu: 10 €

Bilety do nabycia: