„Przemówić dźwiękami muzyki” – koncert w Pałacu Balińskich w Jaszunach

19 października 2025 r. o godz. 15.00 w Pałacu Balińskich w Jaszunach odbędzie się koncert „Przemówić dźwiękami muzyki”. Na scenie wystąpią: włoski pianista Paolo Bruno oraz solistka Litewskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu (LNOBT) Agnė Stančikaitė. Wydarzenie zapowiada kameralne, romantyczne popołudnie, w którym artyści zbudują muzyczny most między Włochami a Litwą. Wieczór poprowadzi Irena Žilinskienė.

Artyści

Paolo Bruno ma na koncie udział w ważnych festiwalach i wydarzeniach muzycznych, recitale solowe oraz koncerty z włoskimi orkiestrami. Jest laureatem licznych konkursów krajowych i międzynarodowych, cenionym za technikę, jakość brzmienia i ekspresję. Występował w najważniejszych salach koncertowych Europy i USA, w tym w nowojorskiej Carnegie Hall. Jest również autorem książek i laureatem prestiżowych konkursów poetyckich.

Agnė Stančikaitė (sopran) aktywnie koncertuje solo i w zespołach kameralnych, uczestnicząc w różnorodnych projektach artystycznych. W jej repertuarze dominują opera, oratorium, kantata i pieśń. Artystka stworzyła wiele ról na scenie LNOBT, a także w teatrach muzycznych w Kownie i Kłajpedzie. W 2019 r. została nominowana do Złotego Krzyża Sceny za rolę Liù w operze „Turandot” Giacoma Pucciniego.

Informacje praktyczne

  • Data: 19 października 2025 r. (niedziela)
  • Godzina: 15.00
  • Miejsce: Pałac Balińskich w Jaszunach
  • Cena biletu: 10 €

Bilety do nabycia:

  • w Pałacu Balińskich w Jaszunach | tel. +370 670 84816
  • w Centrum Kultury w Solecznikach | tel. +370 603 14487
  • online na bilietai.lt: „Jasiūnų dvare koncertas – Prabilti muzikos garsais”
    (przy zakupie na bilietai.lt obowiązuje opłata serwisowa 1,10 €)
