„Przemówić dźwiękami muzyki” – koncert w Pałacu Balińskich w Jaszunach

Artyści
Paolo Bruno ma na koncie udział w ważnych festiwalach i wydarzeniach muzycznych, recitale solowe oraz koncerty z włoskimi orkiestrami. Jest laureatem licznych konkursów krajowych i międzynarodowych, cenionym za technikę, jakość brzmienia i ekspresję. Występował w najważniejszych salach koncertowych Europy i USA, w tym w nowojorskiej Carnegie Hall. Jest również autorem książek i laureatem prestiżowych konkursów poetyckich.
Agnė Stančikaitė (sopran) aktywnie koncertuje solo i w zespołach kameralnych, uczestnicząc w różnorodnych projektach artystycznych. W jej repertuarze dominują opera, oratorium, kantata i pieśń. Artystka stworzyła wiele ról na scenie LNOBT, a także w teatrach muzycznych w Kownie i Kłajpedzie. W 2019 r. została nominowana do Złotego Krzyża Sceny za rolę Liù w operze „Turandot” Giacoma Pucciniego.
Informacje praktyczne
- Data: 19 października 2025 r. (niedziela)
- Godzina: 15.00
- Miejsce: Pałac Balińskich w Jaszunach
- Cena biletu: 10 €
Bilety do nabycia:
- w Pałacu Balińskich w Jaszunach | tel. +370 670 84816
- w Centrum Kultury w Solecznikach | tel. +370 603 14487
- online na bilietai.lt: „Jasiūnų dvare koncertas – Prabilti muzikos garsais”
(przy zakupie na bilietai.lt obowiązuje opłata serwisowa 1,10 €)