Przedstawiciele kultury ogłaszają miesiąc protestów

Protest rozpocznie się w środę w Kownie, a zakończy 21 listopada w Wilnie, gdzie odbędzie się akcja, w której wezmą udział przedstawiciele sektora rolniczego oraz litewskie zespoły jazzowe i muzyki współczesnej.

„Pierwszy miesiąc oporu przeciwko przekazaniu Ministerstwa Kultury w ręce „Świtu nad Niemnem” nie przyniósł oczekiwanych wyników politycznych” – głosi oświadczenie organizatorów.

Po zjeździe Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, w którym zapowiedziano przejęcie ministerstwa, nadal nie ma jasnej odpowiedzi, czy przedstawiciele „Świtu nad Niemnem” wezmą udział w zarządzaniu ministerstwem. Proces powołania ministra jest opóźniany, a dialog z sektorem kultury jest jedynie udawany.

Organizatorzy wskazują, że ostatnia międzysektorowa asambla, która odbyła się w ubiegłym tygodniu, była kolejnym potwierdzeniem manipulacji i udawania dialogu, które dotykają także sektory takie jak zdrowie, edukacja, sport, rolnictwo, ochrona środowiska i inne.

„Przez cały miesiąc w całym kraju będzie rozprzestrzeniana wiadomość o proteście i żądaniu społeczeństwa obywatelskiego, by jego głos był szanowany. Wezmą w nim udział różne sektory, a protest będą wspierały także grupy, które zarejestrowano zarówno w kraju, jak i za granicą – już 160 grup” – podają organizatorzy.

Miesiąc protestów ogłoszono po tym, jak rządzący nie wzięli odpowiedzialności za wcześniej przedstawione postulaty, zgłoszone podczas poprzednich protestów. Jak informowała agencja BNS, decyzja rządzących o przekazaniu Ministerstwa Kultury „Nemuno aušra” oraz nominacja Igno Adomavičiusa na ministra kultury, mimo braku kompetencji w tej dziedzinie, wywołała protesty środowisk kulturowych. 5 października odbył się ostrzegawczy strajk, w którym wzięły udział setki instytucji kultury i tysiące osób w całej Litwie.

Kulturowcy domagają się, by „Świt nad Niemnem” nie pozostała w Ministerstwie Kultury, ponieważ ich zdaniem kierowanie przez przedstawicieli tej organizacji zagraża walce z dezinformacją, wolności słowa i innym wartościom demokratycznym.

I. Adomavičius zrezygnował z funkcji po zaledwie tygodniu pełnienia obowiązków.

W odpowiedzi na obecną sytuację Litewska Partia Socjaldemokratyczna postanowiła przejąć Ministerstwo Kultury i sama poszukać nowego ministra. Premiera Inga Ruginienė osobiście podjęła się tej odpowiedzialności.

Obecnie pełniącą obowiązki ministra kultury jest minister edukacji, nauki i sportu, socjaldemokratka Raminta Popovienė.