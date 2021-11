Program słowno muzyczny na podstawie poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

10 listopada 2021 r. o godz. 13.00 w Pałacu Balińskich w Jaszunach



Udział biorą:

DOMINIKA OSTAŁOWSKA (recytacja)

TOMASZ KACZMAREK (muzyka)



Wiersze KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO, według własnego scenariusza, zaprezentuje Dominika Ostałowska – aktorka Teatru Studio w Warszawie. Na fortepianie zagra Tomasz Kaczmarek.

W programie: PIOSENKA, NARZECZONA, BIAŁA MAGIA, NOC, TEN CZAS, NIEBO ZŁOTE CI OTWORZĘ , ŚPIEW DO SNU, NOC SAMOBÓJCZA, LABIRYNT, SNY DZIECINNE PACHNIAŁY WANILIĄ…, POKOLENIE, RODZICOM, SPOJRZENIE, DO PANA JÓZEFA W DNIU IMIENIN 1942 r.



DOMINIKA OSTAŁOWSKA

Aktorka teatralna i filmowa. Była związana z warszawskimi teatrami Ateneum (1994–2000) i Powszechnym (2000–2012), obecnie występuje w Teatrze Studio. Za rolę Marianny w Opowieściach lasku wiedeńskiego Ödönavon Horvátha w reżyserii Agnieszki Glińskiej otrzymała Nagrodę im. Aleksandra Zelwerowicza Miesięcznika „Teatr” za sezon 1998/1999. Zagrała m.in. w Garderobianym Krzysztofa Zaleskiego (1997), Kobiecie z morza Roberta Wilsona (2005), wielokrotnie występowała w spektaklach Anny

Augustynowicz oraz Agnieszki Glińskiej. Stworzyła przejmującą kreację Izabeli w Miarce za miarkę Augustynowicz (2007), za którą została nagrodzona na festiwalu KONTAKT i Ogólnopolskim Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Zagrała w wielu filmach, m.in. w Łagodnej Mariusza Trelińskiego, Historiach miłosnych Jerzego Stuhra, Wojaczku

Lecha Majewskiego oraz Daleko od okna Jana Jakuba Kolskiego. Wystąpiła również w kilkunastu spektaklach Teatru Telewizji oraz wilcznych słuchowiskach radiowych, za które była kilkakrotnie nagradzana.



TOMASZ KACZMAREK

Urodzony w 1988 roku we Wrocławiu. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 5 lat. Rok później rozpoczął naukę w OSM im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu w klasie fortepianu Stanisława Bąka. W 2006 roku zajął drugie miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Makroregionalnym. W 2007 roku ukończył szkołę z oceną celującą w klasie

fortepianu mgr Ewy Piotrowskiej i rozpoczął studia we wrocławskiej Akademii Muzycznej, w klasie fortepianu prof. Grzegorza Kurzyńskiego.

W 2010 roku wraz z Joanną Zawartko zdobył nagrodę JM Rektora AM prof. AM dr hab. Krystiana Kiełba w Akademickim Konkursie Pieśni Fryderyka Chopina i Roberta Schumanna. W 2011, podczas drugiej edycji Akademickiego Konkursu Pieśni Artystycznej zdobył nagrodę główną oraz wyróżnienie dla najlepszego pianisty. Za wyróżniający się akompaniament doceniono go również w 44 Ogólnopolskim Konkursie Młodych Muzyków

im. Karola Kurpińskiego, a także na VI Międzynarodowym Konkursie im. Janiny Halskiej- Fijałkowskiej. W 2011 roku rozpoczął kolejne studia w klasie fortepianu jazzowego dr. Jakuba Stankiewicza. W 2012 roku z oceną celującą ukończył studia magisterskie na specjalizacji ‚korepetytor wokalny’ pod kierunkiem prof. Alicji Faryniarz, w klasie fortepianu prof. Grzegorza Kurzyńskiego. Od tego czasu pracuje na wydziale wokalnym

rodzimej uczelni jako korepetytor wokalny. Brał udział w projektach: ‚Studencki Festiwal Chopinowski’ (2010), ‚Studencki Festiwal

Lisztowski’ (2011) ‚Festiwal Muzyki Johna Cage’a’ (2012), ‚Najdłuższe Urodziny Chopina’ (2010), ‚Młodzi grają Chopina’ (2010), ‚Wawer Music Festiwal’ (2012, 2013), jak również ‚Jazz nad Odrą’ (2013, BigBand Aleksandra Mazura). Występował w Filhamonii Wrocławskiej (2010), Filharmonii Olsztyńskiej (2007), Filharmonii Dolnośląskiej (2013),

oraz Filharmonii Śląskiej (2014). Warsztat pianistyczny doskonalił na kursach pianistycznych prowadzonych przez: Krzysztofa Jabłońskiego, Ronana O’Horę, Juris Kalnciems, Katarzynę Popową-Zydroń,

Jacquesa Rouvier. W 2014 roku ukończył studia jazzowe w klasie dr Jakuba Stankiewicza. Cały czas prowadzi intensywne życie artystyczne pracując jako solista, kameralista, korepetytor wokalny i pianista jazzowy.



Organizator: Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

Partner: Fundacja „Zatrzymać czas“

Sponsorzy:

Samorząd Rejonu Solecznickiego

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP,

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.



Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.