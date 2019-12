Prof. M. Supruniuk: Każda placówka naukowa musi mieć jakieś korzenie

vdu

Dziś na Uniwersytecie Wileńskim odbędzie się konferencji pt. „100. rocznica utworzenia Uniwersytetu Stefana Batorego”, organizowana wspólnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Czy to pierwsza wspólna inicjatywa obu uczelni?

To nasza druga wspólna konferencja, upamiętniająca rocznicę utworzenia Uniwersytetu Stefana Batorego, pierwsza odbyła się w Toruniu 11 października. Organizujemy je wspólnie, ponieważ głownie te dwie uczelnie, z Wilna i z Torunia są bezpośrednimi następczyniami Uniwersytetu Stefana Batorego, choć do tej samej tradycji nawiązuje również Archidiecezjalne Seminarium Duchowne w Białymstoku i Uniwersytet Medyczny w Gdańsku. Uniwersytet Wileński ze względu na miejsce, toruński – ze względu na przeważającą liczbę pracowników, którzy przenieśli się do Polski w ramach powojennej ekspatriacji.

Czym dzisiejsza konferencja będzie kontynuacją toruńskiej?

Oba te wydarzenia mają nieco inną formułę. Konferencja w Toruniu była przede wszystkim konferencją naukową, wzięło w niej udział 10 uczonych z Polski i z Litwy, brał w niej również prof. Alfredas Bumblauskas. Przedstawiali w swoich wystąpieniach w bardzo przystępny sposób, ale jednak z perspektywy nauki różne zagadnienia, wskazując, że to, co przeniesione zostało jako pewnego rodzaju legenda, nie koniecznie odpowiada wiedzy historyków. W tej dzisiejszej mówić będziemy przede wszystkim o losach trzech wybitnych absolwentów. Uniwersytet ogromne znaczenie przywiązuje jednak do drugie część, w której będziemy dyskutować o tym, co ten uniwersytet oznacza dla tych naszych narodów. Litwę będzie reprezentował prof. Bumblauskas, Polskę – ja, a dr Barbara Stankiewicz, będzie mówić o tej tematyce jako Polaka z Litwy. Mam też szczerą nadzieję, że znajdziemy dyskutantów w śród gości obecnych na sali.

Jakie znaczenie ma dziedzictwo Uniwersytetu Stefana Batorego dla Pana, jako Polaka z Polski?

Odpowiem najpierw jako naukowiec. Każda placówka naukowa musi mieć jakieś korzenie. W przypadku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jesteśmy w o tyle szczęśliwej sytuacji, że nigdy nie straciliśmy świadomości tych wileńskich korzeni naszej uczelni. Nie zawsze wolno było głośnym mówić, ale pewnego rodzaju legendę przekazali nam przede wszystkim wykładowcy i absolwenci Uniwersytety Batorego, z którymi mieliśmy okazję spotykać się. W tej chwili nie ma już ani jednego pracownika czy absolwenta lej uczelni, ale pozostaje świadomość więzi z tą uczelnią. Ja i moja małżonka, prof. Anna Supryniuk, nie mamy żadnych rodzinnych związków z Wilnem. Podjęliśmy się więc badania dziejów Uniwersytetu Stefana Batorego bez bagażu przekazywanych z pokolenia na pokolenie doświadczeń, które by nas nastawiały pozytywnie czy negatywnie do konkretnych wydarzeń. Historia tego uniwersytetu była dla nas całkowitym odkryciem, czymś zupełnie nowym. Znakomicie współpracuje nam się z naukowcami litewskimi i mamy szansę, by to, co właśnie przygotowujemy, czyli 16 tomowa historia Uniwersytetu Stefana Batorego, była oparta wyłącznie na kryteriach naukowych, bez niepotrzebnych emocji.

Jak zaawansowane są prace?

Pracujemy nad nim od 7 lat, gdy otrzymałem grant z ministerstwa nauki, dzięki któremu możliwe stało się stworzenie polsko-litewskigo zespołu, który podjął na nowo badania nad historią uniwersytetu. Po pięciu latach powstał materiał, który został oddany do druku i zostanie wydany przez Instytut Pamięci Narodowej. Będzie to opracowanie, które zostanie poświęcone przede wszystkim dorobku naukowemu uniwersytetu. Osobny tom będzie poświęcony historii władz uniwersytetu osobny – ocenie uniwersytetu w historiografii litewskiej. Będzie również słownik studentów i wykładowców. Krótko mówiąc planujemy naprawdę kompleksowe, unikatowe opracowanie.