Prof. Gliński: każdy, kto służył w niemieckim aparacie zbrodni – był odpowiedzialny

Niemiecki sąd potwierdził dzisiaj to, co dla nas w Polsce było oczywiste od dawna: każdy, kto służył w systemie niemieckich obozów koncentracyjnych i zagłady, w niemieckim aparacie zbrodni - był odpowiedzialny za to cierpienie, za to upokorzenie, za tysiące śmierci – komentuje minister kutury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński. Sąd Krajowy w Hamburgu skazał dzisiaj byłego strażnika z niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof na dwa lata więzienia w zawieszeniu za pomoc w zabójstwie 5232 osób oraz w jednym przypadku za próbę zabójstwa.