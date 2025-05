Prezydent Duda w rocznicę zakończenia II wojny światowej: nigdy więcej wojny

„Świat potrzebuje dzisiaj pokoju. Rosyjska agresja na Ukrainę, konflikt na Bliskim Wschodzie, starcia między Indiami a Pakistanem. Żyjemy ponownie w niebezpiecznych czasach. My, Polacy, jak mało który naród wiemy, jak wielką tragedią jest wojna. To Polska stała się pierwszą ofiarą II wojny światowej” – napisał w czwartek prezydent Duda na platformie X.

Przypomniał, że rozpoczęta brutalną agresją hitlerowskich Niemiec, a następnie Związku Sowieckiego, pochłonęła życie niemal 6 milionów polskich obywateli.

„Polscy żołnierze walczyli na wszystkich frontach tej wojny – od Narviku po Tobruk, od Bitwy o Anglię po Monte Cassino. Pamiętamy bohaterstwo Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Powstańców Warszawskich. Mamy przed oczami ruiny zrównanej z ziemią polskiej stolicy. Warszawy” – dodał.

Prezydent podkreślił, że dla Polski zakończenie II wojny światowej nie oznaczało odzyskania wolności, lecz początek nowego zniewolenia – komunistycznego, ponieważ nasz kraj znalazł się wówczas po niewłaściwej stronie żelaznej kurtyny.

Zaznaczył, że dziś, w wolnej i suwerennej Polsce, pamięć o tych wydarzeniach skłania do refleksji i wyciągania wniosków. Wskazał, że państwo robi wszystko, co możliwe, aby Polska była silna i bezpieczna – zarówno dzięki własnej armii, jak i poprzez siłę sojuszy.

„Jesteśmy sprawdzonym członkiem NATO. Mamy strategiczne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi. Pamiętamy, że Europa swoje bezpieczeństwo zawdzięcza właśnie zaangażowaniu USA, które odegrały kluczową rolę w zakończeniu II wojny światowej i później w czasie zimnej wojny. Tak jest i dzisiaj. Dlatego chcemy wzmacniać więzi transatlantyckie” – napisał Duda.

Zaznaczył, że „to nie są tylko gesty dyplomatyczne”.

„To konkretne działania. By odstraszać, nie ulegać. By chronić bezpieczeństwo nasze i przyszłych pokoleń” – wskazał.

Prezydent zaznaczył, że czas II wojny światowej – naznaczony ogromnym cierpieniem i heroizmem – powinien być dla współczesnych pokoleń zarówno ostrzeżeniem, jak i wezwaniem do odpowiedzialności za pokój oraz do budowania porządku międzynarodowego opartego na sile prawa, a nie na prawie silniejszego.

„Cześć i chwała Bohaterom! Wieczna pamięć Poległym i Pomordowanym!” – podsumował prezydent.

80 lat temu zakończyła się II wojna światowa w Europie. W kwaterze głównej gen. Dwighta D. Eisenhowera w Reims gen. Alfred Jodl w obecności przedstawicieli czterech mocarstw alianckich podpisał akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Na jego mocy Niemcy zobowiązały się do zaprzestania działań wojennych do 8 maja 1945 r. do godz. 23.01. Akt kapitulacji Niemiec oznaczał koniec sześcioletnich zmagań, nie oznaczał jednak uwolnienia kontynentu spod panowania autorytaryzmu. Europa Środkowa na pół wieku znalazła się pod kontrolą ZSRS.