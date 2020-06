Prezydent RP: „100-lecie Bitwy Warszawskiej ma charakter prowspólnotowy”

Prezydent zainaugurował w ten sposób nowy projekt upamiętniający zwycięską bitwę i wszystkich, którzy w czasie wojny polsko-bolszewickiej obronili wolność i suwerenność Rzeczypospolitej.

– Są takie momenty w naszej historii, które z całą pewnością mają absolutnie prowspólnotowy charakter, w tym 100-lecie Bitwy Warszawskiej – mówił Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości wręczenia tablic upamiętniających stulecie Bitwy Warszawskiej. – Mają one również charakter w ogromnym stopniu apolityczny, co ma niezwykle istotną wagę – zaznaczył.

Uroczystość odbyła się w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Prezydentowi towarzyszył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski.

Symboliczne tablice zostały wręczone w Roku Bitwy Warszawskiej w czasie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP

Pierwsze tablice zostały przekazane do następujących miejscowości:

Rypin

11 lipca 1920 roku w Rypinie powołano Obywatelski Komitet Obrony Państwa jako odpowiedź na utworzenie Rady Obrony Państwa i podjęcie działań mających na celu zorganizowanie polskiej Armii Ochotniczej.

Puławy – Pałac Czartoryskich

12 sierpnia 1920 roku do kwatery w Pałacu Czartoryskich w Puławach przybył Józef Piłsudski, skąd dowodził podczas pierwszej fazy Bitwy Warszawskiej.

Milewo

13 sierpnia 1920 roku pod wsią Milewo dowodzony przez pułkownika Wincentego Jasiewicza 2. Pułk Ułanów 8. Brygady Jazdy bohaterską szarżą doszczętnie rozbił sowiecki 29. Pułk Strzelców.

Cegielnia

14 sierpnia 1920 roku podczas Bitwy pod Radzyminem nastąpiło skuteczne osłanianie odwrotu przez I batalion 8. Pułku Strzelców Wileńskich, który bronił się zaciekle po obu stronach szosy w okolicy Cegielni. W czasie działań bohaterską śmiercią zginął dowódca kapitan Ryszard Downar-Zapolski.

Borkowo

W dniach 14 i 15 sierpnia 1920 roku w Borkowie nad Wkrą miały miejsce działania, dzięki którym wojskom polskim udało się sforsować przeprawę i zdobyć most. Ciężkie straty w walkach poniosła Ochotnicza Dywizja Piechoty podpułkownika Adama Koca oraz 9. Dywizja Piechoty pułkownika Aleksandra Łuczyńskiego.

Wołomin

W dniach od 14 do 16 sierpnia 1920 roku polscy obrońcy odparli trzy szturmy Armii Czerwonej na miasto. Podczas tych działań broniący się 47. Pułk Piechoty wspierany był przez pociągi pancerne „Mściciel” i „Paderewski”.

Arcelin

16 sierpnia 1920 roku 1. Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego zapobiegł utracie Płońska, a następnego dnia pod Arcelinem odbyła się słynna szarża 1. Pułku, dokonana pod silnym ostrzałem karabinów maszynowych i artylerii nieprzyjaciela, która jednak nie wyrządziła Polakom poważnych strat.

Płońsk

16 sierpnia 1920 roku miała miejsce skuteczna obrona miasta przed wojskami bolszewickimi. Działania bojowe podjęła kawaleria polska, zorganizowana w dywizji pułkownika Gustawa Orlicz-Dreszera.

Nasielsk

16 sierpnia 1920 roku ruszyło polskie natarcie na Nasielsk, które wobec zdecydowanego oporu oddziałów sowieckich przerodziło się w zacięte i krwawe walki. Ostatecznie bój zakończył się zwycięstwem Polaków. Miasto zostało zdobyte przez oddziały generała Aleksandra Osińskiego.

Kołbiel

W dniach od 16 do 17 sierpnia 1920 roku w nocnym boju pod Kołbielą 14. Dywizja Piechoty generała Daniela Konarzewskiego rozbiła wojska sowieckie, przerywając w ten sposób nieprzyjacielski pierścień wokół Warszawy.

Włocławek

W dniach od 16 do 18 sierpnia 1920 roku Armia Czerwona szturmowała most we Włocławku i przecięła ważną linię kolejową. Polacy pod wodzą pułkownika Józefa Gromczyńskiego zdołali powstrzymać Sowietów.

Biała Podlaska

17 sierpnia 1920 roku Biała Podlaska została wyzwolona z rąk sowieckich przez 1. Dywizję Piechoty Legionów.

Pułtusk

17 sierpnia 1920 roku w wyniku natarcia oddziałów 9. Dywizji Piechoty miasto zostało wyzwolone z rąk bolszewików. Pierwszy do miasta wkroczył 15. Pułk 9. Dywizji Piechoty pod dowództwem generała Bolesława Zaleskiego.

Brodnica

18 sierpnia 1920 roku pełnym sukcesem wojsk polskich zakończyły się walki o utracone tereny pod Brodnicą, a samo miasto zostało wyzwolone w brodnickiej bitwie. Męstwem wyróżnili się młodzi ochotnicy – kawalerzyści z 215. Pułku Ułanów i z 359. Pułku Piechoty.

Płock

W dniach od 18 do 19 sierpnia 1920 roku miasto było skutecznie bronione przez wojsko i ludność cywilną przed atakiem wojsk sowieckich, zamierzających sforsować Wisłę.

Grudziądz

W sierpniu 1920 roku na terenie dawnego obozu niemieckiego w Grudziądzu znajdował się szpital Wojska Polskiego, gdzie przywożono rannych w bitwach z okolic Grudziądza i Torunia.

Ciechanów

19 sierpnia 1920 roku w rejonie Ciechanowa toczył się bój polskich oddziałów z Armią Czerwoną. Następnego dnia wojska polskie wyparły Sowietów i odbiły miasto.

Zambrów

21 sierpnia 1920 roku miasto zostało oswobodzone z rąk Sowietów przez wykonujące zadania pościgowe oddziały generała Edwarda Rydza-Śmigłego.

Przasnysz

Od 19 do 22 sierpnia 1920 roku toczyły się walki pod Przasnyszem. Mimo że Sowieci stawiali zacięty opór, Polacy kosztem dużych strat opanowali miasto. O rozstrzygnięciu bitwy zdecydowało nadejście czołowych oddziałów 17. Dywizji Piechoty.

Łomża

22 sierpnia 1920 roku podczas boju o Łomżę 15. Dywizja Piechoty dowodzona przez generała Władysława Junga rozbiła bolszewików. Miasto zostało wyzwolone z rąk Sowietów przy czynnym udziale mieszkańców.

Hrubieszów

W dniach 28 i 29 sierpnia 1920 roku miała miejsce bohaterska obrona miasta przed oddziałami Siemiona Budionnego przez 4. Pułk Piechoty Legionów.

Zamość

W dniach od 29 do 31 sierpnia 1920 roku miała miejsce skuteczna obrona miasta przed oddziałami Siemiona Budionnego przez 31. Pułk Strzelców Kaniowskich oraz 6. Dywizję Strzelców Siczowych pułkownika Marka Bezruczki, a także przez przybywające na odsiecz wojska generała Stanisława Hallera ze Lwowa.

Komarów

31 sierpnia 1920 roku pod Komarowem odbyła się największa podczas wojny polsko-bolszewickiej bitwa kawaleryjska, w której polska 1. Dywizja Jazdy rozgromiła 1. Armię Konną Siemiona Budionnego. O ostatecznym zwycięstwie zadecydowała szarża oddziału rotmistrza Kornela Krzeczunowicza z 8. Pułkiem Ułanów.

źródło: prezydent.pl