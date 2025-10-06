Prezydent Nausėda zaprosił papieża Leona XIV na Litwę

„To będą wyjątkowe lata dla Litwy. Będziemy przewodniczyć Radzie Unii Europejskiej, obchodząc ważne rocznice – stulecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Litwą a Stolicą Apostolską, stulecie koronacji obrazu Matki Bożej w Ostrej Bramie oraz stulecie śmierci błogosławionego arcybiskupa Jerzego Matulaitisa” – powiedział prezydent Litwy, Gitanas Nausėda, podczas pobytu w Stolicy Apostolskiej. „Wasza Świątobliwość, wizyta w naszym katolickim kraju byłaby wielkim darem i wzmocnieniem” – dodał.

Podczas spotkania, prezydent Nausėda podziękował papieżowi za „jego nieustanne wysiłki w nawoływaniu świata do pokoju i sprawiedliwości, za głośny głos wzywający do zatrzymania agresji przeciwko Ukrainie, za wysiłki na rzecz przywrócenia do domu nielegalnie deportowanych dzieci ukraińskich, za pomoc ofiarom wojny”.

„Litwa razem ze Stolicą Apostolską broni wartości szacunku dla ludzkiej godności, wolności religijnej, pokoju i solidarności” – napisał w mediach społecznościowych prezydent Litwy.

W rozmowie z papieżem Leonem XIV prezydent zauważył, że „powołanie Kościoła do miłości bliźniego, jego misja społeczna, wyrażająca się także przez szeroką działalność litewskiego Caritas, miała ogromne znaczenie dla Litwy”.

Podczas rozmowy wspomniano również o związku Świętego Ojca z litewską społecznością w jego rodzinnej Chicago, przypomniano, jak przyszły papież w Chicago poświęcił sarkofag i wizerunek założycielki zgromadzenia sióstr św. Kazimierza, siostry Marii Kazimiery Kaupaitė.

Prezydent spotkał się także z sekretarzem stanu Watykanu, kardynałem Pietro Parolinem.

Podczas spotkania z papieżem Leonem XIV, omawiano wysiłki społeczności międzynarodowej na rzecz zmuszenia Rosji do zaprzestania agresji przeciwko Ukrainie, uwolnienia więźniów politycznych na Białorusi oraz sytuację humanitarną w Gazie.

G. Nausėda podziękował sekretarzowi stanu Watykanu za konsekwentne wsparcie dla nadrzędności międzynarodowego prawa humanitarnego, za wierność drodze dialogu w rozwiązywaniu konfliktów oraz za rolę Stolicy Apostolskiej w polityce międzynarodowej.