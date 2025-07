Prezydent Duda: Powstanie Warszawskie to jeden z najważniejszych punktów w naszych dziejach

Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z powstańcami warszawskimi odbyło się w środę w parku Wolności na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Wydarzenie rozpoczęło główne obchody 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele władzy państwowej, samorządowej, Wojska Polskiego, rodzin powstańczych, organizacji kombatanckich, harcerze, a także duchowni różnych wyznań.

Prezydent wręczył ordery i odznaczenia uczestnikom Powstania oraz osobom zaangażowanym w utrwalanie i przekazywanie pamięci o nim następnym pokoleniom. Andrzej Duda podkreślił, że Powstanie Warszawskie jest „absolutnie jednym z najważniejszych punktów w naszych dziejach – punktów dumy, cierpienia, ale jakże szlachetnego, ważnego, a przede wszystkim jak bardzo potrzebnego”.

Dodał, że podczas dyskusji na temat Powstania „wspomina się o różnych głosach krytycznych, czasem takich, że trudno powstrzymać aż emocje”.

Podkreślił też, że wielu światowych przywódców „przybywa do Muzeum Powstania Warszawskiego po to, by z jednej strony zwiedzić muzeum, ale z drugiej – oddać hołd i w jakimś znaczeniu dać świadectwo prawdzie, także o tym, o co przez wiele dziesięcioleci było tak trudno, zwłaszcza wtedy, gdy byliśmy za żelazną kurtyną”.

Zaznaczył, że powstańcy warszawscy walczyli o Polskę, w której się urodzili: wolną, suwerenną i niepodległą.

Podkreślił też, że obecnie podstawowym obowiązkiem władz Rzeczypospolitej jest budowanie bezpiecznej Polski.

Z kolei prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił:

„Pytanie, jaka lekcja z Powstania płynie, co pozostanie z naszego bohaterstwa, co pozostanie z naszego doświadczenia, zadają mi wszyscy powstańcy. Właśnie to miejsce odpowiada na to pytanie. Ono pokazuje rzecz niezwykłą, coś, co w polityce światowej, w polityce polskiej nie jest specjalnie dzisiaj popularne, a mianowicie wspólnota, współbrzmienie, harmonia, mówienie jednym głosem, w tym miejscu to się dzieje. I to dzięki wam. Tutaj politycy niezależnie od tego, z jakiego obozu politycznego pochodzą, jakie wyznają wartości, mówią jednym głosem, pokazują, że można się do siebie uśmiechać, można mówić w taki sposób, że pokazują one, że są dla nas rzeczy święte, że są dla nas rzeczy niezbywalne. Jednym głosem (…) wspominać prezydenta Lecha Kaczyńskiego i panią prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz, tych wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że to miejsce powstało”.