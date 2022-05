Premierowe wykonanie „Requiem G-moll” Stanisława Moniuszki

Stanisław Moniuszko – jeden z najwybitniejszych kompozytorów doby romantyzmu, twórca polskiej opery narodowej. Kompozytor przez niemal 20 lat mieszkał w Wilnie, pracował w kościele św. Jana jako organista oraz prowadził chór dziewcząt z sierocińca. Nad Wilią napisał wiele utworów, w tym „Mszę e-moll”, która przez prawie sto lat była wykonywana podczas nabożeństw majowych w Ostrej Bramie.

Muzyka Moniuszki kształtowała wizerunek Wilna i była niezwykle ważną częścią atmosfery miasta. „Romanse” kompozytora rozbrzmiewały w salonach mieszczan, a „Litanie Ostrobramskie” rozsławiły stolicę jako duchowe centrum Litwy.

Chóry Uniwersytetu Wileńskiego oddając hołd kompozytorowi, który przez długi czas pracował w kościele uniwersyteckim, upamiętniają każdą ważną datę związaną z Moniuszką. W 2019 roku, kiedy cały świat obchodził 200-lecie urodzin kompozytora, zorganizowały projekt „Droga życiowa i twórcza Moniuszki”. W jego ramach odbyły się cztery koncerty na Białorusi, w Polsce i na Litwie z udziałem chórów z tych krajów. Koncert w Wilnie odbył się we współpracy z Instytutem Polskim w Wilnie

Wykonawcy:

Akademicki Chór Mieszany Uniwersytetu Wileńskiego „Gaudeamus“

Dziewczęcy Chór Uniwersytetu Wileńskiego „Virgo“

Kierownik artystyczny i dyrygent Rasa Gelgotienė

Chór Politechniki Białostockiej

Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

Kierownik artystyczny i dyrygent Wioletta Miłkowska

Soliści:

Michalina Miłkowska (sopran)

Gabriela Celińska-Mysław (alt)

Andrzej Michałowski (tenor)

Aleksander Kaczuk-Jagielnik (bas)

Vidas Pinkevičius (organy)

Program:

Pieśni religijne na głosy solowe i na organy

Fragmenty ze „Mszy e-moll“ na chór i organy

Psalmy na organy

„Requiem g-moll“ na chór, solistów i organy – ten utwór na Litwie zostanie wykonany po raz pierwszy!

Data i miejsce wydarzenia:

5 czerwca 2022 r., godz. 18.00, kościół pw. św. Jana w Wilnie (ul. Šv. Jono 12)

Wstęp biletowany. Sprzedaż biletów wyłącznie internetowo – Bilietai.lt (https://www.bilietai.lt/eng/tickets/koncertai/moniuszko-requiem–koncertas-stanisawo-moniuszkos-150-osioms-mirties-metinems-pamineti-358452/).

Organizatorzy: Centrum Kultury Uniwersytetu Wileńskiego, Instytut Polski w Wilnie

O kompozytorze:

STANISŁAW MONIUSZKO urodził się w 5 maja 1819 roku w Ubielu koło Mińska. Wileński okres jego życia rozpoczyna się w 1836 roku, kiedy to zamieszkał w domu Mullerów przy ulicy Niemieckiej (dziś Vokiečių g. 26). Tutaj czytał, grał, spędzał czas na słuchaniu muzyki, chłonął nowe dźwięki. Jesienią 1837 roku rozpoczął studia muzyczne w Berlinie. Po ukończeniu nauki, w 1839 roku wrócił do Wilna. Poślubił Aleksandrę Mullerównę. Ksiądz Jan Menue udzielił ślubu młodej parze. Pan młody miał zaledwie 21 lat. Źródłem dochodów Moniuszki była posada organisty w kościele św. Janów i prywatne lekcje muzyki. Kilka lat później Moniuszko został dyrygentem w Teatrze Wileńskim. Skomponował wiele utworów, w tym ponad 300 pieśni, cztery „Litanie Ostrobramskie”, wydawał „Śpiewniki domowe”. W 1848 roku odbyło się w Wilnie w salonie teściów skromne przedstawienie fragmentów „Halki”. Teatralna premiera „Halki” odbyła się w Wilnie 16 lutego 1854 roku w gmachu Ratusza. Warszawska premiera odbyła się dopiero w 1858 roku. Był to ogromny sukces, który spowodował, że Moniuszko przeniósł się do Warszawy, został tam dyrygentem Opery. Jego opery „Flis”, „Hrabina”, „Verbum nobile”, „Straszny dwór” weszły na zawsze do złotej skarbnicy muzyki polskiej. Zmarł w Warszawie 4 czerwca 1872 roku.