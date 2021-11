Premiera piosenki i teledysku „Kruk”

Jest to piękna, ale bardzo smutna ballada. Słowa Władysława Syrokomli, melodia ludowa z terenu Wileńszczyzny we współczesnej aranżacji. To jeden z sposobów upamiętnienia twórczości patrona muzeum, zachęcenie do pogłębiania wiedzy o Lirniku Wioskowym i jego poezji, a także promowanie lokalnych pieśni ludowych.

Właśnie ta piosenka bardzo pasowała do okazji swym charakterem i możliwością interpretacji.

Najbardziej odpowiednią lokalizacją do nagrania teledysku okazało się Geograficzne Centrum Europy znajdujące się na terenie rezerwatu przyrody we wsi Girija, w Rejonie Wileńskim.

Historia tego miejsca sięga bardziej dawnych czasów. Całkiem niedaleko znajduje się jedno z najstarszych na Litwie wzgórze zamkowe Bernaty.

Na północ od wzgórza zamkowego odkryto resztki grodziska i cmentarzysko.

Do współpracy udało się zaangażować osoby, które szczerze poświęciły swój czas i siły w realizacji pomysłów, każdy dodał coś wyjątkowego od siebie. Są to: Barbara Kuziniewicz Aliaševičienė, Patrycja Surwilo, Andrzej Stankiewicz, Katarzyna Parszuta z córeczką Kamilą, Justyna Stankiewicz, Katarzyna Żemojcin, Evaldas Visockas.

W nagraniach udział wzięli muzycy z Polski: Robert Kosiński- aranżer i producent piosenki „Kruk”, Piotr Dziadkowiec, Bartłomiej Szatkowski, Kamil Wójcik.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Partner: Samorząd Rejonu Wileńskiego.