Premiera filmu w reż. Andrzeja Ciecierskiego „Albumy z Wojtkuszek“

9 września 2021 r., godz. 17.00

Narodowe Muzeum Sztuki im. M.K. Čiurlionisa w Kownie, V. Putvinskio g.55



10 września 2021 r., godz. 16.00

Muzeum Krajoznawcze w Wiłkomierzu, Kęstučio a. 9

Bohaterem filmu jest Stanisław Kazimierz hrabia Kossakowski. Urodził się 3 lipca 1837 roku w rodzinnym majątku w Wojtkuszkach koło Wiłkomierza. Odziedziczył po rodzicach ogromny majątek. Był właścicielem imponującej galerii obrazów, różnego rodzaju dzieł sztuki oraz dużej biblioteki. Zajmował się głównie działalnością społeczną i kulturalną. Był między innymi współfundatorem Przytuliska w Warszawie oraz organizatorem Warszawskiego Towarzystwa Fotograficznego. W 1894 roku stworzył w Wojtkuszkach swoje słynne atelier i laboratorium fotograficzne, które działało aż do jego śmierci (1905 rok). W ciągu dekady powstało w nim kilka tysięcy oryginalnych dzieł jego autorstwa.

W Narodowym Muzeum Sztuki im. M.K. Čiurlionisa w Kownie jest przechowywanych 65 z 67 zachowanych na Litwie albumów fotograficznych z Wojtkuszek, 300 pojedynczych fotografii oraz 54 książki.

W XIX w. fotografie wojtkuskie znane były na Litwie, w Królestwie Polskim i Europie Zachodniej. Dziś niemal zapomniane w Polsce, cieszą się dużą popularnością na Litwie. Wykorzystywane są w różnego rodzaju pracach naukowych, stanowią bowiem bogate źródło ikonograficzne do historii Litwy, Polski, ale także historii rodu Kossakowskich, ich krewnych i przyjaciół, architektury miejskiej, wiejskiej, historii mody, a nawet – jak się okazuje – historii luster w dworach ziemiańskich. Zdaniem Mateusza Klemperta z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie albumy wojtkuskie można zaliczyć do dziedzictwa narodowego zarówno Litwy, jak i Polski, ponieważ znajdujące się w nich fotografie stanowią unikatowe źródło do poznania historii i kultury obu narodów.

Polska premiera filmu odbyła się na antenie Telewizji TVP3 Gdańsk w kwietniu br.

Litewska premiera filmu odbędzie się z udziałem reżysera Andrzeja Ciecierskiego.

Film po polsku z litewskimi napisami.

Organizatorzy: Narodowe Muzeum Sztuki im. M.K. Čiurlionisa w Kownie, Galeria M.K. Čiurlionisa w Kownie, TVP3 Gdańsk, Instytut Polski w Wilnie, Muzeum Krajoznawcze w Wiłkomierzu