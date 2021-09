Premier RP Morawiecki o Norwidzie: Jego wielkość polega też na tym, że jego poezja, grafiki, spojrzenie na życie i wiara są ponadczasowe

Rok 2021 to ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rok Cypriana Kamila Norwida. To okazja, aby wyciągnąć z domowej biblioteki tomy jego poezji i zanurzyć się w duchu epoki romantyzmu. W Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie premier RP zainaugurował konkursy poświęcone twórczości polskiego poety i malarza. Szef polskiego rządu odwiedził także miejsce urodzenia wybitnego myśliciela. W Dąbrówce złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą akt chrztu świętego C. K. Norwida oraz na symbolicznym grobie matki poety.