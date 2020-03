„Prawda o zbrodni katyńskiej” – wirtualna prezentacja IPN

vdu

„Prawda o zbrodni katyńskiej” to tytuł prezentacji, jaką przygotowali pracownicy łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej (IPN). Od piątku wirtualną wystawę można oglądać na stronie lodz.ipn.gov.pl

Wirtualne eksponaty mają szczególny charakter. Są to m.in.: „(…) fotografie i dokumenty dotyczące odkrycia masowych mogił, konsekwencji głoszenia prawdy o Katyniu w latach tzw. +Polski Ludowej+ oraz prób publikacji w prasie drugoobiegowej twórczości poetyckiej, mającej na celu zachowanie pamięci o Zbrodni w świadomości społecznej (…)” – napisała o prezentacji Marzena Kumosińska z łódzkiego oddziału IPN.

Autorami wirtualnej wystawy są Łukasz Abramczyk, Robert Rabiega i Łukasz Rakoczy, pracownicy Archiwum Oddziału IPN w Łodzi. Prezentacja bezpośrednio nawiązuje do zbliżającej się 80. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Do zbrodni katyńskiej, w wyniku której zamordowano ok. 22 tys. polskich obywateli, m.in. oficerów Wojska Polskiego, policjantów i osób cywilnych należących do elit II Rzeczypospolitej, doszło wiosną 1940 r. Z polecenia najwyższych władz Związku Sowieckiego, z Józefem Stalinem na czele, masowych zabójstw m.in. w Lesie Katyńskim, w Kalininie (obecnie Twer), Charkowie dokonali funkcjonariusze NKWD.

Przez wiele lat władze sowieckiej Rosji wypierały się odpowiedzialności za mord, obarczając nią III Rzeszę Niemiecką.