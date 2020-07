Poznaj nowy portal o Bitwie Warszawskiej

Nowoczesny serwis poświęcony Bitwie Warszawskiej – www.bitwa1920.gov.pl powstał dzięki współpracy dwóch instytucji – Biura Programu „Niepodległa” oraz Polskiego Radia. Portal skierowany jest do tych, którzy chcą dowiedzieć się czemu Bitwa Warszawska nazywana jest Cudem nad Wisłą, ale także do osób, które pasjonują się historią. Czy wiecie co ze zwycięstwem nad bolszewikami ma wspólnego „King Kong”? Jak lektura noweli Edgara Alana Poego przyczyniła się do polskiego zwycięstwa? Jak wyglądały fake newsy rozpowszechniane sto lat temu? Odpowiedzi szukajcie na portalu www.bitwa1920.gov.pl.